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Aficionados del Barcelona lanzan objetos al autobús del Atlético en su llegada al Camp Nou

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Barcelona, 8 abr (EFE).- Aficionados del Barcelona ubicados en las inmediaciones del Spotify Camp Nou han lanzado objetos y han dañado el exterior del autobús que trasladaba al equipo rojiblanco para disputar este miércoles la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el conjunto azulgrana.

En declaraciones a Movistar+, el entrenador del equipo madrileño, Diego Pablo Simeone, ha denunciado los hechos: "Igual que todas las veces que venimos acá. La sociedad sigue siendo la misma, no podemos mejorarla y no es un problema de puntualmente hoy, es un problema de la sociedad".

También se ha pronunciado sobre el incidente el director deportivo del Atlético de Madrid, Mateu Alemany: "Ya pasó en la vuelta de la Copa. Unos cuantos impresentables no representan a la afición del Barcelona". EFE

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