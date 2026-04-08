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Aagesen confía en que la rebaja temporal del IVA a combustibles siga "lo que sea oportuno"

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Madrid, 8 abr (EFE).- La vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, ha recordado este miércoles que la rebaja del IVA de los combustibles al 10 % es una medida temporal, y ha dicho que confía en que siga en marcha, de momento, estos tres meses "y lo que sea oportuno en función de cómo evolucionen los mercados".

En declaraciones a los medios tras reunirse con agentes de los sectores petrolero y gasista, Aagesen se ha pronunciado así después de que en la víspera trascendiera una carta en la que la Comisión Europea avisaba a España de que la directiva europea sobre IVA no contempla la posibilidad de aplicar un tipo reducido al combustible.

"Es una medida, de momento, temporal", ha indicado la también ministra española para la Transición Ecológica, que ha recalcado que el Ejecutivo se encuentra "en constante y permanente monitorización de la situación" y sigue trabajando en otro paquete de actuaciones ante la coyuntura actual, marcada por la crisis en Oriente Próximo.

En cualquier caso, España "por supuesto" que mantiene contacto con la Comisión Europea, ha añadido Aagesen, que espera que este debate "no tenga repercusiones en ningún consumidor" y que el IVA reducido "siga en marcha estos tres meses y lo que sea oportuno" dependiendo de cómo evolucionen los mercados.

A la pregunta de si Bruselas está satisfecha con las explicaciones que ha dado el Gobierno español, la vicepresidenta tercera ha incidido en que la Comisión Europea está "en un momento en el cual está planteando qué actuaciones se tienen que acometer a nivel europeo".

Pero, todavía "no hay ninguna propuesta conjunta, sino que hay distintas declaraciones en materia de ahorro, en materia fiscal...", ha afirmado la ministra.

No obstante cree que el órgano comunitario está en una fase en la que aún tiene que pronunciarse sobre las iniciativas puestas sobre la mesa por sus miembros en estos tiempos, en alusión a los efectos económicos y, en particular, sobre la energía, de la guerra en Irán y el cierre 'de facto' del estrecho de Ormuz.

"Esperamos que, ante estas circunstancias, la Comisión sea consciente de que eran (medidas) necesarias y justificadas", ha sentenciado Aagesen.

Este martes se conoció que la Comisión Europea había advertido a España de que rebajar el IVA de los combustibles al tipo reducido del 10 %, como ha hecho el Ejecutivo para aliviar el encarecimiento de los carburantes por la guerra en Oriente Próximo, se desvía de la normativa europea sobre dicho impuesto.

El Ejecutivo comunitario así se lo trasladó tanto a las autoridades españolas como a las de Polonia en una carta enviada a ambas el pasado 28 de marzo.

Fuentes del Ministerio de Hacienda ya defendieron ayer que la rebaja del IVA de los carburantes es una medida temporal y no estructural, y destacaron que el Gobierno mantiene un diálogo constructivo y fluido con la Comisión Europea. EFE

(Foto)(Vídeo)

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