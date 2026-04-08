A prisión el médico detenido por agredir sexualmente a sus pacientes en Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria, 8 abr (EFE).- El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número de Las Palmas de Gran Canaria ha ordenado este miércoles prisión provisional comunicada y sin fianza para el médico detenido por supuestos delitos de agresión sexual cometidos en consultas del Servicio Canario de Salud, al que actualmente ya no está vinculado.

Según ha informado en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), al detenido se le imputan 11 delitos de agresión sexual.

Además del ingreso en prisión, al facultativo se le ha inhabilitado cautelarmamente para el ejercicio de la profesión médica y se ha dictado orden de alejamiento de las presuntas víctimas.

El médico fue detenido este martes en Las Palmas de Gran Canaria cuando salía de su domicilio, y ya había sido arrestado por hechos similares el pasado mes de febrero, e incluso condenado en el pasado.

El detenido ya no forma parte del personal médico con cargo al Servicio Canario de la Salud, sino que se dedicaba a sus tareas en una consulta privada, han precisado fuentes de la Consejería de Sanidad.

Cuando fue arrestado el pasado 3 de febrero por supuestamente agredir sexualmente de dos pacientes, se le impuso como medida cautelar una orden de alejamiento de las dos víctimas, han indicado fuentes cercanas al caso.

Además de la detención del facultativo, la Policía practicó un registro de su domicilio en la capital grancanaria donde se ha incautado de dispositivos electrónicos, según señalaron fuentes de la Policía Nacional. EFE