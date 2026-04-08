Espana agencias

A prisión el médico detenido por agredir sexualmente a sus pacientes en Gran Canaria

Guardar

Las Palmas de Gran Canaria, 8 abr (EFE).- El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número de Las Palmas de Gran Canaria ha ordenado este miércoles prisión provisional comunicada y sin fianza para el médico detenido por supuestos delitos de agresión sexual cometidos en consultas del Servicio Canario de Salud, al que actualmente ya no está vinculado.

Según ha informado en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), al detenido se le imputan 11 delitos de agresión sexual.

Además del ingreso en prisión, al facultativo se le ha inhabilitado cautelarmamente para el ejercicio de la profesión médica y se ha dictado orden de alejamiento de las presuntas víctimas.

El médico fue detenido este martes en Las Palmas de Gran Canaria cuando salía de su domicilio, y ya había sido arrestado por hechos similares el pasado mes de febrero, e incluso condenado en el pasado.

El detenido ya no forma parte del personal médico con cargo al Servicio Canario de la Salud, sino que se dedicaba a sus tareas en una consulta privada, han precisado fuentes de la Consejería de Sanidad.

Cuando fue arrestado el pasado 3 de febrero por supuestamente agredir sexualmente de dos pacientes, se le impuso como medida cautelar una orden de alejamiento de las dos víctimas, han indicado fuentes cercanas al caso.

Además de la detención del facultativo, la Policía practicó un registro de su domicilio en la capital grancanaria donde se ha incautado de dispositivos electrónicos, según señalaron fuentes de la Policía Nacional. EFE

Últimas Noticias

Ceuta no secunda el boicot del PP a la reunión sobre menores "por responsabilidad"

Infobae

Tellado dice que la rotura de la vía en Adamuz apunta a "negligencias en la supervisión" y pide la dimisión de Puente

Tellado dice que la rotura de la vía en Adamuz apunta a "negligencias en la supervisión" y pide la dimisión de Puente

Abde y Fidalgo, en el once de un Betis sin Antony; el punta Pau Víctor, en el del Braga

Infobae

España retoma el camino al Mundial de Brasil con partidos ante Inglaterra y Ucrania

Infobae

Lyndie Tchaptchet: "El resultado no refleja el buen trabajo que venimos haciendo"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenado a prisión un hombre que se hizo pasar por gestor de extranjería, falsificó un documento y logró un permiso de residencia para una mujer nicaragüense

Condenado a prisión un hombre que se hizo pasar por gestor de extranjería, falsificó un documento y logró un permiso de residencia para una mujer nicaragüense

Concedida la nacionalidad española a una mujer venezolana al demostrar 22 “generaciones ininterrumpidas” de ascendencia sefardí

La UE, España y otros siete países celebran el alto al fuego, pero mandan un aviso a Trump: debe incluir al Líbano

El ejército israelí retuvo a un ‘casco azul’ español desplegado en la misión de paz de la ONU en Líbano

Claudia Montes, ‘amiga’ de Ábalos, defiende que nunca dejó de ir a trabajar en Logirail, ya que utilizaba su jornada para ir “a la biblioteca a leer libros de trenes”

ECONOMÍA

Estas son las nuevas deducciones de la Renta 2026 aplicables en cualquier comunidad autónoma

Estas son las nuevas deducciones de la Renta 2026 aplicables en cualquier comunidad autónoma

La jornada de 35 horas se abre paso en los ayuntamientos: más de 500.000 empleados públicos locales se beneficiarán de ella

Esta es la casilla que debes completar en la Renta 2026 si tienes menos de 35 años y has comprado una vivienda en la Comunidad Valenciana

El Gobierno blinda a las empresas españolas frente a los aranceles de Trump movilizando más de 5.500 millones de euros

Así debes incluir las ventas de Wallapop en la declaración de la Renta 2026

DEPORTES

Perdió 13 millones en inversiones y disparó un arma sin licencia en un hospital: la historia de Arda Turan, el exjugador del Atlético de Madrid y el Barça

Perdió 13 millones en inversiones y disparó un arma sin licencia en un hospital: la historia de Arda Turan, el exjugador del Atlético de Madrid y el Barça

A qué hora y dónde ver el partido de cuartos de final de la Champions entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid

Dani Carvajal, David Silva y Santi Cazorla investigados por la Justicia en Andorra: acusados junto a otros futbolistas por la compra de relojes de contrabando

Problemas para Arbeloa en el partido de vuelta de Champions ante el Bayern: el Real Madrid no contará con Tchouaméni en Alemania

Las palabras de Álvaro Arbeloa tras derrota del Real Madrid ante el Bayern en Champions por 1-2: “Estamos vivos, está claro”