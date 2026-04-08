85-88. El Unicaja resiste una prórroga en Berlín y se mete en las finales

Alberto Fuentes

Redacción deportes, 8 abr (EFE).- El Unicaja eliminó al Alba Berlín con sufrimiento en la prórroga (85-88) para lograr la clasificación a las finales de Liga de Campeones FIBA, cerrando la serie por 2-0 ante los germanos, y se enfrentará en semifinales al ganador de la eliminatoria entre AEK Atenas y Asisa Joventut, pendiente de un tercer partido de desempate.

La agresividad defensiva y el acierto coral en el tercer cuarto, la concentración en la prórroga y las aportaciones individuales de Nihad Djedovic (17 puntos y 20 de valoración) y Emir Sulejmanovic (15 puntos) ayudaron a sacar adelante un partido muy complejo en la capital germana.

Volvían los fantasmas en un principio, con el Alba Berlín del entrenador cordobés Pedro Calles liderando (12-5), pero la reacción no la pospuso Unicaja y el primer cuarto concluyó en un ajustado 15-13, dejando duelos al máximo de intensidad, sobre todo en la lucha por el rebote.

Cuando hay poca fluidez, uno de los salvoconductos del Unicaja suele ser buscar a un jugador sobrio en casi todo como Nihad Djedovic; una canasta suya, de hecho, permitió darle la vuelta al marcador (15-17) en un segundo cuarto con otra cara en lo ofensivo.

Aunque igual de igualado en lo numérico: una vez anotaban los malagueños de tres, por medio de Alberto Díaz, respondían con la misma moneda los alemanes. El Unicaja marcharía al descanso con un pobre 3/16 en triples, eso les volvía a limitar demasiado.

Por el lado alemán, seguía encontrándose más cómodo en un juego más coral que su rival, con J’Wan Roberts reboteando por encima del resto (seis rebotes en los primeros 20 minutos) y dejando el marcador en 36-34.

Después del paso por vestuarios, los de Ibon Navarro cuajaron un gran inicio de tercer cuarto, conectando jugadas de pizarra, cerca de aro, sin insistir en el triple. Con Duarte cortando o Sulejmanovic a aro pasado, la ventaja se fue hasta los seis puntos (42-48).

Siendo más agresivo sin balón, mordiente en defensa y con más variables para atacar, el Unicaja firmó unos minutos de controlar la situación al son de Kendrick Perry, que firmó dos triplazos para el 49-60, la máxima del partido al borde del último cuarto.

El cuadro cajista jugaba ya casi sin pívots, con Augustine Rubit descartado y Olek Balcerowski eliminado con cinco faltas en apenas cinco minutos de participación, pero Sulejmanovic sirvió de comodín con su partido notable.

El Berlín se diluía, mientras que su rival encontraba ese punto de dominio, de velocidad y de contundencia atrás, con los veteranos liderando desde la energía y una correcta toma de decisiones.

Se fueron sumando los jugadores de más talento, como el dominicano Chris Duarte, y aunque hubo algún bajón, la renta parecía insalvable (55-71) a falta de 5:10, pero Unicaja se durmió profundamente.

Apareció el exterior Jack Kayil, que ya en el primer partido fue el mejor de los berlineses, y este miércoles se fue hasta los 25 puntos, lo mandó a la prórroga con dos tiros libres en los últimos instantes.

En el cuarto añadido, el Unicaja fue ligeramente mejor, logró un parcial clave y aguantó el Arron final de un Alba que luchó hasta el último segundo y se quedó a cuatro puntos de forzar un tercer partido.

Con esfuerzo y mucha incomodidad, el vigente bicampeón de la BCL certificó su presencia en otra Final a Cuatro y conocerá a su rival en semifinales la próxima semana, y será Asisa Joventut Badalona o AEK Atenas.

- Ficha técnica:

85 - Alba Berlín (15+21+13+25+11): Bean (8), Griesel (6), Mattisseck (0), Hermannsson (2), Agbakoko (10) -quinteto inicial-, O’Connell (6), Kayil (25), Wood (8), Roberts (13), Delow (7).

88 - Unicaja (13+21+26+14+14): Perry (11), Kalinoski (3), Barreiro (6), Tillie (9), Balcerowski (0) -quinteto inicial-, Audige (0), Djedovic (17), Cobbs (2), Díaz (3), Sulejmanovic (15), Webb III (9), Duarte (13).

Árbitros: Martins Kozlovskis, Gvidas Gedvilas y Mihkel Manniste. Eliminado por faltas Olek Balcerowski, del Unicaja.

Incidencias: Segunda partido de la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones FIBA, disputado en el pabellón Max-Schmeling-Halle de Berlín, Alemania. EFE

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