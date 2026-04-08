1-0. Gol en el primer minuto y debut ganador de Independiente Rivadavia en la Libertadores

Buenos Aires, 7 abr (EFE).- Independiente Rivadavia, de la ciudad de Mendoza, ganó este martes por 1-0 a Bolívar con gol en el primer minuto de juego de Matías Fernández, en su debut en la Copa Libertadores por la primera jornada del Grupo C.

La ‘Lepra Mendocina’, el mejor en el inicio del torneo argentino, se impuso con lo justo ante la visita boliviana con un tempranero gol convertido al minuto de juego por Matías Fernández con la ayuda del portero Carlos Lampe.

El conjunto de La Paz que había debutado en el certamen doméstico con un 5-2 el fin de semana ante Real Oruro, batalló pero perdió en su estreno en la fase de grupos del torneo continental.

En la primera jugada del partido luego de un tiro de esquina para el equipo boliviano, se generó un contragolpe liderado por el colombiano Sebastián Villa, que cedió para Fernández y su toque sutil dio en el arquero Carlos Lampe para meterse en la portería.

El conjunto cuyano quedó entre los equipos que más rápido marcaron su primer gol en la Copa Libertadores: al conseguirlo al minuto e igualar la marca de Junior de Barranquilla de Colombia en 1971. Ambos quedaron detrás de Academia Puerto Cabello, que demoró apenas 21 segundos en su bautismo goleador en 2024.

Antes del descanso, Independiente Rivadavia tuvo la posibilidad de aumentar en una jugada que el propio Matías Fernández definió ante un rechazo de Jesús Sagredo, pero que el VAR determinó invalidar por una intromisión de José Florentín en la jugada, y que el árbitro chileno José Cabrero convalidó.

El colombiano Villa tuvo dos oportunidades para aumentar la ventaja pero no pudo: primero con un remate desviado y luego no alcanzó a asistir a Matías Fernández ante la presencia de Lampe.

En el minuto 72 fue expulsado José Sagredo en la visita y en la recta final del partido otra vez Villa asistió a Fabrizio Sartori pero cuyo golpe de cabeza terminó en las manos del portero Lampe, y luego dos remates del colombiano que exigió respuestas del propio Lampe.

Tras esta victoria, Independiente Rivadavia visitará en el Estadio Maracaná a Fluminense por la segunda jornada del Grupo C el 15 de abril, mientras Bolívar recibirá a La Guaira en el Estadio Hernando Siles de La Paz un día antes.

- Ficha Técnica

1. Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa (m.67, Tomás Bottari), Sheyko Studer, Luciano Gómez; Iván Villalba, Matías Fernández (m.74, Gonzalo Ríos), José Florentín (m.89, Leonel Bucca), Alex Arce (m.74, Rodrigo Atencio), Fabrizio Sartori (m.89, Bautista Dadín) y Sebastián Villa.

Entrenador: Alfredo Berti.

0. Bolívar: Carlos Lampe; Jesús Sagredo, Xavier Arreaga, Santiago Echeverría, José Sagredo; Leonel Justiniano, Brian Oyola (m.61, Patricio Rodríguez), Christian Alemán (m.61, Carlos Melgar), Robson Matheus (m.85, Erwin Saavedra); Martín Cauteruccio (m.74, Ervin Vaca) y Donny Romero.

Entrenador: Flavio Robatto.

Gol: 1-0, m.1: Matías Fernández.

Árbitro: El chileno José Cabero expulsó a José Sagredo (m.72) y amonestó a Matías Fernández.

Incidencias: Partido por la primera fecha del Grupo C de la Copa Libertadores disputado en el Estadio Malvinas Argentinas, de Mendoza. EFE