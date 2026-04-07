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Vox dice que si la negociación con el PP fuera "fantásticamente bien" ya habría acuerdos

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Madrid, 7 abr (EFE).- La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha afirmado este martes que si las negociaciones con el Partido Popular para formar gobierno en Extremadura fueran "fantásticamente bien" ya se habría cerrado un acuerdo.

"Si fueran fantásticamente bien, pues ya se habría cerrado un acuerdo. Si fueran estrepitosamente mal, pues ni contemplaríamos la esperanza de sacar adelante el acuerdo", ha afirmado en una rueda de prensa en la Cámara Baja.

Millán ha explicado que las negociaciones en Extremadura, y también en Castilla y León y en Aragón, siguen adelante y sigue habiendo conversaciones y que el afán de Vox es el de "sacar adelante lo antes posible" acuerdos que reflejen los deseos que han expresado los españoles en las urnas.

La portavoz de Vox ha insistido en que no va a airear detalles de las negociaciones porque lo que corresponde es ser discretos para ser rápidos y no perderse en "titulares malintencionados" ni en "relatos mediáticos" que tienen "la intención de ralentizar lo máximo posible estos acuerdos".

Millán ha dicho que en Vox no entienden la "insistencia del PP" en sacar la negociación "de donde debe estar", que es "con los equipos de negociación de ambos partidos", en lugar de "traerla a la rueda de prensa o las tertulias".

La diputada de Vox ha asegurado que, aunque el PP diga que no entiende cuál es el escollo de Vox para no alcanzar acuerdos, la formación de Alberto Núñez Feijóo sabe "perfectamente" cuáles son las condiciones del partido de Santiago Abascal.

Fuentes de Vox han apuntado que las negociaciones con los barones territoriales del PP van bien, pero han incidido en que los baches que están llegando proceden de la dirección nacional de los populares.

La portavoz de Vox ha sido preguntada también por si la formación está dispuesta a votar a favor del PP para presidir la Mesa de las Cortes en Castilla y León y ha explicado que lo que no van a consentir es que la presida un candidato del PSOE.

"Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que las instituciones no estén bajo el control del PSOE", ha dicho, aunque la confianza en el PP "tampoco es plena" porque "han demostrado" que dicen una cosa y luego "hacen otra". EFE

(foto) (vídeo)

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