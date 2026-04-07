Espana agencias

Vox acusa a PP y PSOE de "edificar" un sistema de corrupción para "aprovecharse del poder"

Guardar

Madrid, 7 abr (EFE).- La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha acusado este martes al PP y al PSOE de "edificar" un sistema de corrupción para "aprovecharse del poder" y ha asegurado que con el avance de los juicios de la Kitchen y el del caso de las mascarillas se empezarán a ver "los frutos podridos" de ese engranaje.

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Millán se ha referido al juicio de Kitchen, donde se juzga a la cúpula del Ministerio del Interior en el Gobierno del PP de Mariano Rajoy por el espionaje al extesorero Luis Bárcenas, y al del caso de las mascarillas, donde está acusado el exministro socialista José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama.

"Vamos a ver los frutos podridos de todo un sistema edificado por los dos grandes partidos para aprovecharse del poder", ha subrayado Millán, quien ha incidido en que populares y socialistas llaman a ese sistema "estabilidad" y Vox lo define como "corrupción y fraude".

Millán ha manifestado que los jueces "a pesar de todos los ataques" están "sosteniendo lo poco que queda de Estado de derecho en España" y ha asegurado que si "reina la corrupción moral y económica" es porque tanto PP como PSOE "se han dedicado a asaltar y a intoxicar las principales instituciones" encargadas de evitarla para "tapar todo lo que se va a juzgar en los próximos meses".

A su parecer estos procesos evidencian que ninguno de los dos "está capacitado para liderar la alternativa que España necesita", y que el país precisa "recuperar la normalidad, la dignidad de las instituciones, la independencia de la justicia y de los contrapesos al poder".

La portavoz ha reconocido que "el riesgo cero" ante la corrupción "nunca va a existir", pero ha dicho hay que hacer lo posible para "desterrar de la vida política la mediocridad y primar el servicio a España y a los españoles".

Millán ha explicado que su formación entregará hoy a una delegación de la OCDE que visita el Congreso un informe sobre los "casos relevantes de corrupción vinculados al entorno del Gobierno" donde, ha dicho, hacen una "evaluación basada en hechos verificables".

Por otra parte, ha anunciado que Vox va a traer próximamente al Congreso una proposición de ley para reformar la ley del menor y el Código Civil, con el objetivo de "reforzar" la figura del acogimiento familiar.

"Queremos denunciar la situación de vulnerabilidad y abandono a la que se enfrentan los menores españoles que quedan bajo la tutela del Estado por diferentes motivos", ha dicho.

Con su iniciativa, Vox planteará que sea un juez el que dirija todo el procedimiento a través del cual un menor puede quedar bajo la tutela de la administración, sin que se encarguen de ello los servicios sociales. EFE

Últimas Noticias

Cambia el tiempo por una borrasca: Tormentas, lluvia y viento en el oeste peninsular

Infobae

La visita del papa a España tendrá un coste de al menos 15 millones de euros

Infobae

Jorge Blass asegura que la magia se está haciendo un hueco entre las artes escénicas

Infobae

El Gobierno vasco, a la espera de respuesta a su petición sobre el traslado del 'Guernica'

Infobae

Juanma Moreno cree que su mayoría absoluta el 17M puede depender de 15.000 votos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El buque ‘Furor’ de la Armada simula un abordaje y realiza maniobras con Portugal en el golfo de Guinea

El buque ‘Furor’ de la Armada simula un abordaje y realiza maniobras con Portugal en el golfo de Guinea

El viaje del papa León XIV a España costará al menos 15 millones de euros y tendrá un impacto de 100: el lema de la visita será ‘Alzad la mirada’

“Cuando hablábamos de café, era café de Colombia, nada más”: el hijo de Ábalos defiende que nunca habló en clave con Koldo García

Moreno aprovecha el fracaso de las negociaciones PP-Vox en Extremadura y Aragón para mantener su mayoría en Andalucía: “Tendrán que elegir entre estabilidad o meterse en un lío”

Armengol niega contactos con Ábalos y Koldo en la compra de mascarillas: “La presidenta de Baleares no realiza contrataciones”

ECONOMÍA

Francia endurece el control sobre las bajas laborales para frenar el aumento del gasto

Francia endurece el control sobre las bajas laborales para frenar el aumento del gasto

El Gobierno de Francia alerta de escasez de combustible en un 18% de las gasolineras del país

Lucía Menéndez, abogada: “Si tienes hijos, tu esposa no puede heredar todo aunque quieras”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Cada vez hay más puestos de trabajo en la construcción y los salarios están por encima de la media en España

DEPORTES

El jugador que ganó casi 200 millones en el fútbol y decidió colgar las botas tras una experiencia cercana a la muerte: “Vi a mi hijo diciéndome: ‘¡Vuelve, papá!’”

El jugador que ganó casi 200 millones en el fútbol y decidió colgar las botas tras una experiencia cercana a la muerte: “Vi a mi hijo diciéndome: ‘¡Vuelve, papá!’”

El expiloto de Fórmula 1 Patrese carga contra Fernando Alonso: “Si eres un piloto profesional, conduces y te callas e intentas mejorar el proyecto”

Vinicius habla sobre su relación con Xabi Alonso: “No pude conectar con él, con Arbeloa he tenido una conexión especial”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El luchador Beneil Dariush habla sobre la clave para derrotar a Ilia Topuria: “Necesita que el combate sea lo más caótico e incómodo posible”