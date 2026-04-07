Vox acusa a PP y PSOE de "edificar" un sistema de corrupción para "aprovecharse del poder"

Madrid, 7 abr (EFE).- La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha acusado este martes al PP y al PSOE de "edificar" un sistema de corrupción para "aprovecharse del poder" y ha asegurado que con el avance de los juicios de la Kitchen y el del caso de las mascarillas se empezarán a ver "los frutos podridos" de ese engranaje.

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Millán se ha referido al juicio de Kitchen, donde se juzga a la cúpula del Ministerio del Interior en el Gobierno del PP de Mariano Rajoy por el espionaje al extesorero Luis Bárcenas, y al del caso de las mascarillas, donde está acusado el exministro socialista José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama.

"Vamos a ver los frutos podridos de todo un sistema edificado por los dos grandes partidos para aprovecharse del poder", ha subrayado Millán, quien ha incidido en que populares y socialistas llaman a ese sistema "estabilidad" y Vox lo define como "corrupción y fraude".

Millán ha manifestado que los jueces "a pesar de todos los ataques" están "sosteniendo lo poco que queda de Estado de derecho en España" y ha asegurado que si "reina la corrupción moral y económica" es porque tanto PP como PSOE "se han dedicado a asaltar y a intoxicar las principales instituciones" encargadas de evitarla para "tapar todo lo que se va a juzgar en los próximos meses".

A su parecer estos procesos evidencian que ninguno de los dos "está capacitado para liderar la alternativa que España necesita", y que el país precisa "recuperar la normalidad, la dignidad de las instituciones, la independencia de la justicia y de los contrapesos al poder".

La portavoz ha reconocido que "el riesgo cero" ante la corrupción "nunca va a existir", pero ha dicho hay que hacer lo posible para "desterrar de la vida política la mediocridad y primar el servicio a España y a los españoles".

Millán ha explicado que su formación entregará hoy a una delegación de la OCDE que visita el Congreso un informe sobre los "casos relevantes de corrupción vinculados al entorno del Gobierno" donde, ha dicho, hacen una "evaluación basada en hechos verificables".

Por otra parte, ha anunciado que Vox va a traer próximamente al Congreso una proposición de ley para reformar la ley del menor y el Código Civil, con el objetivo de "reforzar" la figura del acogimiento familiar.

"Queremos denunciar la situación de vulnerabilidad y abandono a la que se enfrentan los menores españoles que quedan bajo la tutela del Estado por diferentes motivos", ha dicho.

Con su iniciativa, Vox planteará que sea un juez el que dirija todo el procedimiento a través del cual un menor puede quedar bajo la tutela de la administración, sin que se encarguen de ello los servicios sociales. EFE