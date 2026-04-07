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Víctor Ábalos niega ser "custodio" del dinero de su padre o hablar con Koldo "en clave": "Le gusta mucho el café"

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Víctor Ábalos, el hijo del exministro de Transportes, ha negado este martes como testigo en el juicio del Tribunal Supremo por la presunta trama de mascarillas en pandemia haber sido "custodio" del dinero de su padre o haber hablado Koldo García mediante palabras clave como "café", como sospecha la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Según ha dicho, hablaban de ello porque al exasesor ministerial le gusta "mucho".

"Yo no tengo dinero de nadie, yo no soy custodio de nadie. Todo lo que yo le he dado a mi padre es de mis ingresos, de mi cuenta bancaria, sin más", ha asegurado en su declaración ante el tribunal en el Salón de Plenos del Supremo.

El hijo de Ábalos ha afirmado que ha ido "facilitando" dinero a su padre "cuando lo ha ido necesitando". "Es decir, mi padre nunca ha necesitado de la ayuda familiar. Cuando se divorcia, pues su situación cambia, estamos para ayudarle, lo que necesitara", ha puntualizado, reconociendo haberle prestado unos 20.000 euros.

Asimismo, ha rechazado haberle dado dinero a su padre procedente "de empresas de Colombia", país que, según ha explicado, es donde "más trabaja". "En el caso de que tuviera que dejarle algo, prestarle algo de dinero, es mi dinero, no viene de ninguna empresa de Colombia", ha añadido.

"Y es más, he presentado mis facturaciones, mis ingresos, y no da para dar mucho más a mucha gente. Es decir, no existe ningún pago de mil mensual, ni en mano, ni por cuenta bancaria ni de ningún tipo", ha agregado.

NIEGA HABER DADO DINERO A KOLDO

Como testigo también ha negado haber dado dinero o haber tenido "negocios" alguna vez con Koldo, si bien ha reconocido que contrató los servicios de una empresa que administraba su pareja y ha precisado que la vinculación duró "muy poquito, dos meses".

Dicho eso, y a preguntas de la acusación popular que dirige el PP, Víctor Ábalos ha asegurado que no utilizó lenguaje ni dispositivos encriptados: "Yo no hablo en clave, ni con mi padre ni con nadie".

Y ha sostenido que las referencias al "café" detectadas por la UCO "se debe" a sus "continuos viajes a Colombia". "Ni hablo en clave, ni he tenido un teléfono encriptado", ha defendido.

"Al señor Koldo le gusta mucho el café, pero igual que a mi suegro, a muchas otras personas. Y se refiere básicamente a eso. No puede existir vocabulario encriptado porque yo no tengo ni costumbre ni sé hablar en clave tampoco", ha apuntado.

UNA SITUACIÓN ECONÓMICA "LAMENTABLE"

Preguntado por Marino Turiel, el abogado del exministro, Víctor Ábalos ha descrito la situación económica de su padre como "lamentable, como la de toda la familia", y ha reconocido que como hijo contribuye "con los pocos ingresos" que ha tenido.

Y es que, según ha relatado, ha tenido en su contra "una campaña reputacional brutal", en la que sus ingresos "han caído de la noche a la mañana", por lo que ha tenido "que hacer algunas intervenciones televisivas para salir adelante".

Con ello, ha apuntado que pretende mantener a su familia y en "lo poco" que puede asistir a su padre, "con ingresos de peculio, de teléfono o de los gastos del día a día". "Estamos ahí para lo que necesite", ha remachado.

Así, ha respondido afirmativamente a la pregunta de si sus intervenciones mediáticas "tienen que ver con la necesidad de sostenimiento" al exministro.

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