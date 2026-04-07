Un exasesor de la Comunidad de Madrid y una doctora declaran esta semana por los protocolos de derivación en residencias

El exasesor sanitario del Gobierno regional Antonio Burgueño y una doctora comparecerán esta semana en el marco de dos causas en las que se investigan los protocolos de derivación hospitalaria en residencias durante la pandemia del Covid, han informado fuentes jurídicas.

Ninguna de ellos ha declarado hasta ahora en los diferentes procedimientos judiciales abiertos en la Comunidad de Madrid. Burgueño debe declarar este miércoles en el Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba.

En los primeros días de la crisis sanitaria, en marzo de 2020, Ayuso nombró a Burgueño como su principal asesor para hacer frente a la pandemia y le encargó elaborar el Plan de Choque aprobado por el Ejecutivo regional, una de cuyas medidas principales era medicalizar las residencias, algo que finalmente no se hizo.

Para la acusación particular, su testimonio puede ser clave para saber por qué se discriminó a las personas mayores que vivían en las residencias de la Comunidad de Madrid.

En el mismo procedimiento, también está previsto que declaren el mismo día Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, el firmante y el considerado autor intelectual del Protocolo de la Vergüenza, que impidió el traslado de miles de residentes enfermos a los hospitales públicos. Ambos han declarado ya en otras causas, también como imputados.

El procedimiento de Collado Villalba no forma parte de las causas abiertas a raíz de la denuncia colectiva coordinada por las entidades Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia.

Por su parte, María Teresa Vidán Astiz es la doctora señalada por Carlos Mur como la persona que redactó el texto del Protocolo de no derivación hospitalaria que él luego firmó.

Vidán deberá comparecer este jueves, 9 de abril, en el Juzgado de Instrucción número 5 de Arganda del Rey. En este caso sí se trata de una causa abierta a raíz de la denuncia colectiva.