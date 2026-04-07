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Un condenado por yihadismo trabajó subcontratado en la academia de la Ertzaintza

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Vitoria, 7 abr (EFE).- Un condenado por la Audiencia Nacional a dos años y medio de cárcel por recopilar y difundir vídeos del Daesh y llamar a la guerra santa ha estado trabajando en labores de limpieza en la academia de la Ertzaintza, en Arkaute (Vitoria).

El condenado por adoctrinamiento terrorista dejó de trabajar en la academia el 25 de marzo, en cuanto la Policía Judicial tuvo constancia de la situación, han confirmado este martes fuentes del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, que no ha facilitado más información sobre el caso.

Según publica El Correo, este hombre se instaló en Vitoria en la primavera del año pasado procedente de Almería y pese a estar condenado estuvo trabajando en labores de limpieza a través de una empresa subcontratada. Ahora está en libertad porque la sentencia no es firme, ya que el fallo de la Audiencia Nacional de septiembre de 2025 está recurrido.

El condenado tiene la obligación de personarse en un juzgado de manera regular, un trámite que en el último año ha venido cumplimentando en la capital alavesa.

La sentencia, según el periódico, considera acreditado que el condenado creó entre 2013 y 2023 numerosos perfiles falsos en redes sociales y en canales de mensajería instantánea desde donde difundía mensajes radicalizados.

La Policía Nacional se incautó de más de 70.000 archivos con vídeos, fotografías y oraciones ligadas al Daesh y otros grupos radicales.

El sindicato de la Ertzainzta ErNE ha denunciado en un comunicado el "gravísimo error en los procesos de control y selección de personal" en la academia y ha exigido una "inmediata revisión integral" de los protocolos de selección de personal.

A juicio de esta central, la academia "lleva años sin funcionar conforme a los estándares que requiere una policía moderna, profesional y eficaz al servicio de la ciudadanía". EFE

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