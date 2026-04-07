Un acusado del pique mortal de los túneles de la M-30 se arrepiente de su imprudencia

Madrid, 7 abr (EFE).- Uno de los dos conductores acusados por el pique que protagonizaron el 25 de julio de 2021 en los túneles de la M-30 de Madrid, que causó la muerte de un tercero, manifestará en el juicio su arrepentimiento, pero estima que cometió una imprudencia grave sin intención de provocar dicho fallecimiento.

Así lo ha adelantado el abogado de este acusado, R.M.F., en las cuestiones preliminares del juicio con jurado que ha comenzado este martes en la Audiencia Provincial de Madrid, en el que el fiscal ha informado de que pide en sus conclusiones provisionales 15 años de prisión para ambos procesados.

El fiscal ha indicado que el jurado podrá comprobar con el visionado de las grabaciones de las cámaras de seguridad de los túneles de la M-30 la gravedad de los hechos cometidos por los acusados, ambos españoles, con su pique "temerario" en una zona tan peligrosa durante unos 4 kilómetros y llegando a alcanzar casi 180 kilómetros por hora y al menos uno de ellos tras haber consumido drogas.

En su escrito de acusación, el fiscal considera a F.M.S. culpable de conducción temeraria en concurso con homicidio y otro de lesiones a un cuarto conductor y a R.M.F. responsable de conducción bajo la influencia de las drogas en concurso con conducción temeraria, homicidio, lesiones y delito contra la seguridad vial por conducir sin permiso ya que perdió los puntos del carné.

El fiscal ha relatado que sobre las 11:30 horas del 25 de julio de 2021 ambos acusados iniciaron un pique que se prolongó durante casi cuatro kilómetros conduciendo a gran velocidad en paralelo, realizando cambios bruscos de carril y adelantamientos peligrosos en zigzag a otros conductores.

Ha añadido que mantuvieron una velocidad media de más de 140 kilómetros por hora, llegando a alcanzar los 178, en un túnel con una limitación de velocidad de 70.

En un momento dado los dos coches se encontraron con una columna de vehículos que circulaban a la velocidad reglamentaria y R.M.F. impactó con la parte trasera de otro coche, que salió proyectado hacia delante 35 metros y cuyo conductor, un médico de 35 años, murió a causa del brutal impacto.

El coche de la víctima impactó a su vez con otro vehículo en el que viajaba otro conductor que sufrió diversas lesiones.

Después del accidente F.M.S. abandonó el lugar a gran velocidad sin auxiliar a las víctimas aunque posteriormente se personó ante la Policía asegurando haber sido testigo del siniestro, mientras que R.M.F. permaneció en el lugar hasta que llegaron policías municipales, ha explicado el fiscal.

Además de la pena de 15 años de prisión para cada uno, el fiscal solicita el pago de 1.290.807,82 euros de indemnización para la viuda de la víctima mortal, que estaba embarazada del segundo hijo de ambos, para los dos hijos menores y sus padres, de los cuales ya fueron abonados 1.247.420,93 euros por la entidad aseguradora de ambos vehículos.

Ejercen las acusaciones particulares ejercidas la viuda y los padres del fallecido, que piden cuatro años más de cárcel para F.M.S. por delito de abandono del lugar de los hechos.

El abogado de R.M.F. ha señalado que su representado "está arrepentido y no dejará de arrepentirse jamás" y que por ello va a reconocer hechos pero ha estimado que los mismos fueron un accidente consecuencia de una imprudencia grave pero no un homicidio intencionado por lo que la pena a imponer debe ser menor.

El letrado ha estimado que la Fiscalía tiene intereses políticos en este juicio ya que desde hace tiempo el Gobierno intenta agravar conductas viales que acaban en fallecimiento para que parezca que le importan los temas de tráfico y que legisla a base de imponer castigos más duros.

La abogada de F.M.S. ha estimado que su defendido no condujo de la forma temeraria que dicen las acusaciones, sino que incluso fue víctima de la conducción de R.M.F. y que llegó a temer por su vida y por la de su pareja, que viajaba con él. EFE