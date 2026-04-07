Transportes ha tenido que invertir más de 186 millones en adecuar las Rodalies catalanas

Madrid, 7 abr (EFE).- El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha estimado que 100 de las 200 limitaciones temporales de velocidad en la red de Rodalies podrían levantarse en el mes de junio, cuando concluyan las obras de acondicionamiento para estos tramos, en los que se han tenido que invertir más de 186 millones de euros. .

Lo ha dicho en la sesión de control al Gobierno en el Senado a la pregunta de ERC sobre las actuaciones de mantenimiento realizadas por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) en Cataluña tras el accidente de Gelida (Barcelona).

Puente ha remarcado que hay unas 200 limitaciones de velocidad temporales y ha augurado que, tras finalizar los acondicionamientos en junio, las restricciones podrían levantarse en 100 puntos, para los que se han invertido más 186 millones de euros.

Se trata, ha proseguido el ministro, de más de 186 millones de euros invertidos por ADIF y Renfe, pero también de otras obras acometidas por la Dirección General de Carreteras, con un monto total de 3,6 millones de euros ya que la reparación del muro que cayó en Gélida en enero -que dejó un muerto y más de una treintena de heridos- corresponde a este organismo.

Ha explicado Puente que se han realizado más de 700 inspecciones y se han movilizado más de 360 efectivos que se han centrado en actuaciones de reparación de taludes y obras de tierra por desprendimientos a causa de la "crisis hidrica" de principios de año.

El ministro de Transportes ha detallado que ya se han recuperado desde febrero varios tramos afectados de la red pertenecientes a las líneas R1, R4, R13 y R14.

Asimismo, ha destacado que Renfe ha generado "un plan alternativo de transporte ferroviario durante la realización de estas obras dotado con 12 millones de euros, aproximadamente hasta finales de marzo, con un máximo de 150 autobuses diarios".

ERC ha acusado ha considerado que el plan de mantenimiento preventivo de 246 millones de euros anuales que esgrime el Ministerio de Transportes es "irrisorio" porque el sistema ferroviario en Cataluña sufre "una quiebra por déficit de ejecución y desequilibrio territorial".

En otra pregunta parlamentaria, Junts ha atacado a Puente por "no haber visitado nunca el desastre de Rodalies" pero que si acuda a Barcelona mañana a los premios literarios de AENA y le ha pedido "menos euforia, menos propaganda y más verdades" ante la dramática situación de una red vieja y deteriorada.

Puente ha reconocido que Rodalies es "una red muy dañada, abandonada, obsoleta y mal diseñada" y ha puesto en valor que su ministerio haya invertido 1.200 millones de euros en los últimos dos años.

Asimismo, ha desvinculado a su ministerio de los retrasos que puedan haber en la fabricación de nuevos trenes para sustituir parte de la red al ser una cuestión del fabricante.EFE