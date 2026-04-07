Titirimundi celebra cuatro décadas de títeres con más de 300 funciones y 40 compañías

Segovia, 7 abr (EFE).- El Festival Internacional de Teatro de Títeres de Segovia, Titirimundi, celebra su 40 cumpleaños con la participación de 40 compañías de 9 países, que actuarán en 330 funciones entre la capital segoviana, distintos municipios de la provincia y extensiones en varias ciudades de España, entre los próximos 12 y 17 de mayo.

Un certamen que se ha presentado este martes en el Museo Esteban Vicente de Segovia, reconocido con el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud en 2021 y que se ha convertido en una referencia internacional de esta disciplina.

La directora del festival, Marián Palma, ha reconocido que se han hecho mayores con el festival y que su objetivo es que la 40 edición se convierta en una celebración colectiva tras años de dificultades: “que estamos vivos y que hemos llegado hasta aquí, saltando obstáculos y siguiendo adelante a pesar de todo”.

Por su parte, el alcalde de Segovia, José Mazarías, ha destacado la estrecha relación entre el certamen y la ciudad al afirmar que “Segovia es Titirimundi, y Titirimundi es Segovia”, y ha destacado que -según un estudio de la UNED- deja más de 1,6 millones de euros en la ciudad.

De hecho, la mayor parte de las actuaciones (226) tendrán lugar en la capital segoviana, mientras que 48 se celebrarán en otros municipios de la provincia y el resto saldrán a diferentes ciudades de Castilla y León, Madrid, Navarra, La Rioja y Galicia.

Titirimundi acogerá los estreno absoluto de ‘El Oráculo’, de La Chana, una experiencia escénica para un reducido grupo de espectadores basada en el uso de objetos como elementos narrativos; y 'Loop', de Sofie Krog Teater, que introduce al espectador en el universo del teatro de animación.

Entre las compañías internacionales más destacadas figura la francesa Non Nova, que presentará ‘L’après-midi d’un foehn’, un espectáculo que combina teatro visual y danza en el que bolsas de plástico cobran vida mediante corrientes de aire, mientras los galos Le Boustrophédon fusionarán circo y títeres en ‘La anciana y su pianista’.

La compañía Beau Geste interpretará ‘Transporte excepcional’, un montaje poético en el que un bailarín interactúa con una excavadora en escena, en un diálogo entre cuerpo humano y maquinaria, mientras que el colectivo La Curieuse Collectif mostrará su espectáculo ‘Rocking Chair Théâtre’, con dos marionetas de tamaño natural que evocan la amistad entre dos divas en la madurez.

Entre las compañías con larga relación con el festival destacan La Gotera de Lazotea, Teloncillo y los Titiriteros de Binéfar, que regresarán con propuestas dirigidas especialmente al público familiar; y Alex Marionettes volverá con su conocido personaje Mister Barti y el clásico Circo de las Pulgas.

El festival contará también con propuestas contemporáneas como ‘Saeta’, de Javier Aranda, una reflexión sobre el vínculo entre teatro y vida, o ‘Charlotte, ¿vida o teatro?’, de Títeres María Parrato, que combina pintura en directo, proyecciones audiovisuales, máscaras y títeres inspirados en la artista Charlotte Salomon.

Además, el festival mantendrá espectáculos participativos y de calle, y una programación social en hospitales, residencias de mayores, centros penitenciarios y centros de atención a personas con discapacidad. EFE

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