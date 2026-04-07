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Tchouameni: "Si jugamos a nuestro nivel, seguro que hacemos cosas grandes en Múnich"

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Madrid, 7 abr (EFE).- Aurelien Tchouameni, centrocampista del Real Madrid, explicó este martes, tras la derrota por 1-2 con el Bayern Múnich en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, que si su equipo juega a su "nivel" va a hacer "cosas grandes" en el encuentro de vuelta en Múnich, donde él será baja por ciclo de tarjetas amarillas.

"Tenemos que seguir, dar todo y no sabemos lo que va a pasar ahí. Si jugamos a nuestro nivel, seguro que vamos a hacer cosas grandes ahí", expuso en 'Movistar' tras el choque en el Santiago Bernabéu.

"Sabemos que jugamos contra un equipo 'top' mundial, pero durante el partido, después de minutos y minutos, hemos tenido la posibilidad de jugar un poquito más al fútbol, hemos hecho una buena segunda parte y tenemos que seguir por ahí para ganar el partido allí", dijo.

En cualquier caso, Tchouameni consideró que tienen que "hacer las cosas mejor" que en el duelo de este martes.

"Hemos hecho buenas cosas, pero cuando empezamos 0-2 seguro que es más difícil. Tenemos confianza y vamos a hacer algo la próxima semana", añadió.

Él será baja por sanción, al ser amonestado con tarjeta amarilla. "Estaba corriendo y luego no sé lo que ha pasado, pero el árbitro ha decidido sacar una amarilla porque había muchas faltas. La verdad, no entiendo", declaró. EFE

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