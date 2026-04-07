Sumar apela a la convivencia normal con Podemos en Andalucía y pide dejar la "histeria" al bloque de la derecha

La coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha apelado a la normalidad de la convivencia con Podemos en la coalición que comparten para las elecciones andaluzas y ha llamado a trabajar en pro de la unidad y dejar la "histeria" a la "extrema derecha".

Así lo ha trasladado en declaraciones a 'TVE', recogidas por Europa Press, cuestionada por el estado de las relaciones internas en la confluencia 'Por Andalucía' tras la visión crítica del exlíder de Podemos Pablo Iglesias respecto al acuerdo de coalición y después de que Podemos Andalucía afeara que el acuerdo para volver a aliarse con IU y Sumar no reflejaba su peso político.

Hernández ha subrayado que esta coalición vuelve a revalidarse con Podemos dentro y que la convivencia interna debe darse en términos de "absoluta normalidad democrática", porque eso es lo que ha imperado hasta la fecha.

A su juicio, los dirigentes políticos que integran esta candidatura de unidad tienen que entender que hay que "seguir haciendo historia" y reflejarse en el Gobierno de coalición progresista, que ha logrado los mayores avances y conquistas en derechos sociales.

"Y que tenemos que dejar, si me permite la expresión, la histeria a la extrema derecha, de las políticas reaccionarias de Vox y sus secuaces que son el PP", ha apostillado.

"PUNTO DE INFLEXIÓN" PARA LA IZQUIERDA

La dirigente de Sumar ha defendido que las organizaciones de la izquierda alternativa estatal hayan vuelto a aliarse en un momento "absolutamente clave" y está convencida que el acuerdo en torno a 'Por Andalucía' será un "punto de inflexión" de cara al futuro.

Cuestionada sobre si se puede reproducir ese acuerdo andaluz a nivel estatal, Hernández ha proclamado que los proyectos ganadores son aquellos que concitan unidad, aunque parezca ya un término "un poco manido".

"Las cartas se están repartiendo nuevamente y las izquierdas lo que tenemos es que hacer lo que estamos haciendo: entendernos, dialogar y saber poner en común cuáles son las líneas mínimas de discurso para de alguna manera ofrecer un proyecto ilusionante, un proyecto ganador a la gente que nos está esperando".