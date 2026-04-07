Espana agencias

Sumar apela a la convivencia normal con Podemos en Andalucía y pide dejar la "histeria" al bloque de la derecha

Guardar
Imagen OAHGZSCE5BHQXEPREBHWFPQSCM

La coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha apelado a la normalidad de la convivencia con Podemos en la coalición que comparten para las elecciones andaluzas y ha llamado a trabajar en pro de la unidad y dejar la "histeria" a la "extrema derecha".

Así lo ha trasladado en declaraciones a 'TVE', recogidas por Europa Press, cuestionada por el estado de las relaciones internas en la confluencia 'Por Andalucía' tras la visión crítica del exlíder de Podemos Pablo Iglesias respecto al acuerdo de coalición y después de que Podemos Andalucía afeara que el acuerdo para volver a aliarse con IU y Sumar no reflejaba su peso político.

Hernández ha subrayado que esta coalición vuelve a revalidarse con Podemos dentro y que la convivencia interna debe darse en términos de "absoluta normalidad democrática", porque eso es lo que ha imperado hasta la fecha.

A su juicio, los dirigentes políticos que integran esta candidatura de unidad tienen que entender que hay que "seguir haciendo historia" y reflejarse en el Gobierno de coalición progresista, que ha logrado los mayores avances y conquistas en derechos sociales.

"Y que tenemos que dejar, si me permite la expresión, la histeria a la extrema derecha, de las políticas reaccionarias de Vox y sus secuaces que son el PP", ha apostillado.

"PUNTO DE INFLEXIÓN" PARA LA IZQUIERDA

La dirigente de Sumar ha defendido que las organizaciones de la izquierda alternativa estatal hayan vuelto a aliarse en un momento "absolutamente clave" y está convencida que el acuerdo en torno a 'Por Andalucía' será un "punto de inflexión" de cara al futuro.

Cuestionada sobre si se puede reproducir ese acuerdo andaluz a nivel estatal, Hernández ha proclamado que los proyectos ganadores son aquellos que concitan unidad, aunque parezca ya un término "un poco manido".

"Las cartas se están repartiendo nuevamente y las izquierdas lo que tenemos es que hacer lo que estamos haciendo: entendernos, dialogar y saber poner en común cuáles son las líneas mínimas de discurso para de alguna manera ofrecer un proyecto ilusionante, un proyecto ganador a la gente que nos está esperando".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La conservadora Patricia Alonso, nueva directora del Museo Nacional de Antropología

Infobae

Sindicatos convocan huelga en el gestor del tráfico aéreo Saerco a partir del 17 de abril

Infobae

Piden 62 y 87 años de cárcel a padre e hijo por matar a un hombre en una reyerta de clanes

Infobae

Armengol y Torres aseguran en el juicio de las mascarillas que no dieron órdenes a favor de la empresa ligada a Aldama

Armengol y Torres aseguran en el juicio de las mascarillas que no dieron órdenes a favor de la empresa ligada a Aldama

El coste laboral de bajas comunes para supermercados y sus mutuas aumentó un 13 % en 2025

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“Cuando hablábamos de café, era café de Colombia, nada más”: el hijo de Ábalos defiende que nunca habló en clave con Koldo García

“Cuando hablábamos de café, era café de Colombia, nada más”: el hijo de Ábalos defiende que nunca habló en clave con Koldo García

Moreno aprovecha el fracaso de las negociaciones PP-Vox en Extremadura y Aragón para mantener su mayoría en Andalucía: “Tendrán que elegir entre estabilidad o meterse en un lío”

Armengol niega contactos con Ábalos y Koldo en la compra de mascarillas: “La presidenta de Baleares no realiza contrataciones”

Una mujer invierte 210.000 euros en la ampliación de su casa y el ayuntamiento le obliga a derribarla por falta de permisos

Un hospital público madrileño que da servicio a 264.000 pacientes quiere que un centro privado le haga los diagnósticos de las resonancias y TAC que realiza

ECONOMÍA

El Gobierno de Francia alerta de escasez de combustible en un 18% de las gasolineras del país

El Gobierno de Francia alerta de escasez de combustible en un 18% de las gasolineras del país

Lucía Menéndez, abogada: “Si tienes hijos, tu esposa no puede heredar todo aunque quieras”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Cada vez hay más puestos de trabajo en la construcción y los salarios están por encima de la media en España

Fuma cannabis en el trabajo, la empresa lo despide y exige una indemnización: “Es chocolate”

DEPORTES

El jugador que ganó casi 200 millones en el fútbol y decidió colgar las botas tras una experiencia cercana a la muerte: “Vi a mi hijo diciéndome: ‘¡Vuelve, papá!’”

El jugador que ganó casi 200 millones en el fútbol y decidió colgar las botas tras una experiencia cercana a la muerte: “Vi a mi hijo diciéndome: ‘¡Vuelve, papá!’”

El expiloto de Fórmula 1 Patrese carga contra Fernando Alonso: “Si eres un piloto profesional, conduces y te callas e intentas mejorar el proyecto”

Vinicius habla sobre su relación con Xabi Alonso: “No pude conectar con él, con Arbeloa he tenido una conexión especial”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El luchador Beneil Dariush habla sobre la clave para derrotar a Ilia Topuria: “Necesita que el combate sea lo más caótico e incómodo posible”