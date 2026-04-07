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Sindicatos convocan huelga en el gestor del tráfico aéreo Saerco a partir del 17 de abril

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Madrid, 7 abr (EFE).- La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) y CCOO han convocado a partir del 17 de abril una huelga indefinida en el gestor privado de navegación aérea Saerco para denunciar "la falta de plantilla, el deterioro de las condiciones laborales y su impacto en la seguridad operacional".

Según han informado fuentes de Saerco a EFE, la convocatoria afecta a los controladores de las torres gestionadas por la empresa, que son las de los aeropuertos de Sevilla, Jerez (Cádiz), Cuatro Vientos (Madrid), Vigo (Pontevedra), A Coruña, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura (Islas Canarias).

Las organizaciones sindicales, USCA es la mayoritaria en Saerco, denuncian que la seguridad aeronáutica no puede sostenerse sobre una plantilla "sometida a fatiga, estrés e incertidumbre permanente".

La falta de descansos efectivos y la alteración continua de la organización del trabajo comprometen la concentración exigida en un servicio esencial como el control aéreo, añaden los sindicatos.

Por ello, reclaman plantillas suficientes en todas las torres, respeto a los descansos aeronáuticos, fin de las activaciones "abusivas" de disponibilidad, garantía de las vacaciones y condiciones laborales compatibles con la seguridad operacional y la dignidad profesional.

Para USCA y CCOO hay un problema estructural derivado de "años de reducción de personal, sobrecarga de trabajo, improvisación organizativa e incumplimientos en materia de descanso, conciliación y planificación del servicio". EFE

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