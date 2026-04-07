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Sergio García afronta con dudas su Masters número 27: “No me siento del todo bien"

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Redacción deportes, 7 abr (EFE).- El golfista español Sergio García encara a partir de este jueves su Masters número 27 en Augusta (Georgia, Estados Unidos) con pocas expectativas, al confesar “no estar muy contento” y no sentirse “del todo bien” en cuanto a nivel de juego, por lo que se conformaría con pasar el corte.

Sergio García, de 46 años y ganador de la chaqueta verde en Augusta en 2017, mostró dudas sobre el rendimiento que pueda mostrar en el primer ‘major’ de la temporada, donde solo ha superado una vez el corte desde su triunfo, con una vigésima tercera posición en 2022.

“No estoy muy contento ahora mismo, pero estamos trabajando y ya veremos. Veremos qué pasa durante la semana. Sí, ahora mismo no me siento del todo bien”, comentó el jugador de LIV, la liga saudí de golf, a los medios tras una sesión preparatoria en el Augusta National Golf Club.

En lo que va de temporada, Sergio García ha disputado cinco torneos en LIV, con un octavo puesto como mejor resultado, lo que le ha situado en el puesto 30 en la clasificación del circuito saudí y 345 en el ránking mundial. Su última victoria fue en Hong Kong en marzo de 2025.

Con esta tarjeta de presentación, el jugador castellonense fijó sus expectativas ante la nueva edición del torneo en Augusta: "A ver si consigo pasar el corte. Yo creo que ya sería una muy buena semana. Esperemos a ver cómo va la cosa”.

"No estoy pegando bien a la bola, simplemente. Si lo supiera, lo hubiera arreglado ya. Es sencillo. Estamos intentando ver si encontramos algo (...) Semanas con mucho altibajo, flojitas… alguna vuelta buena, pero, en líneas generales, las sensaciones durante todo el año no han sido muy buenas, quitando a lo mejor las dos primeras semanas. Pero bueno, es lo que hay", reflexionó sobre qué le falta a su juego.

Del emblemático campo, el ganador de la chaqueta verde en 2017, cuando venció en el desempate al británico Justin Rose, confió en que el tiempo sea bueno para que esté en las mejores condiciones: "Sería genial jugar en un campo firme y rápido, como debe ser". EFE

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