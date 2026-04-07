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Sánchez comparte con Erdogan su preocupación por la seguridad y estabilidad en el Mediterráneo oriental

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su homólogo de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, han compartido este martes su preocupación por la seguridad en el Mediterráneo oriental.

En un mensaje en 'X', Sánchez ha informado de su comunicación con Erdogan, a quien ha trasladado su preocupación tanto por la seguridad en el Mediterráneo oriental como por la estabilidad regional.

Además, ha aprovechado para volver a pedir "un alto el fuego inmediato" en Oriente Próximo. "Prolongar esta guerra solo agravará el coste humanitario y tendrá un impacto económico catastrófico para todos", ha añadido.

La conversación entre Sánchez y Erdogan llega poco después del tiroteo en los alrededores del Consulado de Israel en Estambul, un suceso que se ha saldado con dos agentes heridos y tres atacantes "neutralizados", según informan las autoridades turcas.

En declaraciones a la agencia Anadolu, Erdogan ha subrayado que "tanto la Fiscalía General de Estambul como nuestras unidades de seguridad e inteligencia han iniciado con rapidez las investigaciones pertinentes sobre el ataque". "Continuaremos nuestra lucha con firmeza contra todas las formas de terrorismo y no permitiremos que el clima de seguridad en Turquía se vea perjudicado por provocaciones tan viles y oportunistas como la de hoy", ha asegurado.

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