Revelan que una terapia psicológica 'online' mejora la salud mental del personal sanitario

Málaga, 7 abr (EFE).- Un estudio desarrollado por expertos del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (Ibima) y del Hospital Regional de esta ciudad ha demostrado que una terapia psicológica 'online' mejora la salud mental del personal sanitario.

Más de la mitad de los médicos y el 44 por ciento de las enfermeras en España presentan al menos una dimensión del 'burnout' (agotamiento emocional, despersonalización o baja realización personal), ha informado este martes el Ibima en un comunicado.

El estudio, realizado con una muestra de 357 profesionales de centros sanitarios de Málaga y Aragón, analizó en profundidad los procesos internos activados por el programa 'online' MindxYou.

Esta herramienta es una intervención web autoguiada que integra terapias de tercera generación, tales como el mindfulness, la compasión y la aceptación.

La conclusión de la investigación es rotunda: la resiliencia es el mediador psicológico más consistente y robusto para disminuir los niveles de estrés, ansiedad y depresión en el personal sanitario.

Los resultados demuestran que la eficacia de este programa digital no reside únicamente en la mitigación de los síntomas, sino en su capacidad para "entrenar" la adaptabilidad de los profesionales ante entornos de alta presión y carga emocional, factores que se han vuelto críticos tras la crisis sanitaria de la covid-19.

Los hallazgos científicos de este estudio posicionan a la resiliencia como el mediador más robusto y consistente en la mejora de la salud mental de los profesionales sanitarios a través del programa MindxYou.

Por su parte, los datos también revelan que el fortalecimiento de esta capacidad de adaptación generó una reducción sustancial del estrés percibido, actuando de manera que un mayor nivel de resiliencia previo predecía una disminución posterior y significativa de los niveles de estrés en las evaluaciones siguientes.

Del mismo modo, la resiliencia funciona como un escudo protector frente a la sintomatología clínica, ejerciendo un efecto indirecto clave que, durante el estudio, ha facilitado una recuperación más efectiva ante cuadros de ansiedad y depresión.

Más allá de la resiliencia, la investigación destaca el papel del 'mindfulness' selectivo, precisando que no todos los componentes de esta práctica influyen de la misma manera en el bienestar.

Así, se ha identificado que habilidades específicas como la capacidad de observar las sensaciones, describirlas y no reaccionar impulsivamente ante las experiencias internas han sido las que realmente han facilitado una regulación emocional más adaptativa y han contribuido de manera significativa al proceso de cambio terapéutico.

Así, estos elementos han permitido a los profesionales una mayor conciencia de sus estados internos sin caer en juicios automáticos, lo que resulta fundamental para mitigar el impacto emocional en entornos laborales de alta demanda.

Este hallazgo tiene implicaciones directas para la sostenibilidad del sistema sanitario, y los investigadores defienden que, para que las estrategias de apoyo al personal sean realmente eficaces, deben dejar de ser genéricas y centrarse de forma explícita en potenciar la resiliencia.

"Identificar este mecanismo nos permite optimizar el diseño de futuras herramientas digitales, haciéndolas más precisas y escalables para un colectivo con alto riesgo de agotamiento profesional o 'burnout'", ha señalado José Guzmán, autor senior de la publicación e investigador responsable del grupo.

Por último, el estudio subraya que el formato 'online' no es solo una alternativa de acceso fácil, sino un canal potente para promover procesos psicológicos positivos duraderos. EFE