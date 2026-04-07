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Rechazada demanda de LaLiga para declarar huelga ilegal paros jugadores por partido Miami

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Madrid, 7 abr (EFE).- La Audiencia Nacional rechazó este martes declarar ilegal los paros de 15 segundos hechos por los jugadores al inicio de los partidos de la novena jornada de LaLiga EA Sports, en protesta por la celebración del partido Villarreal-Barcelona en Miami -luego cancelado-, como había demandado LaLiga.

Tras el juicio celebrado el pasado 25 de marzo, la Audiencia Nacional confirmó que su sala de lo social considera que el gesto de los futbolistas se trata de una manifestación del derecho a la libertad de expresión en conexión con el de libertad sindical, tal y como defendió la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) en la vista, en la Fiscalía pidió la desestimación de la demanda.

La patronal mantuvo que los jugadores hicieron una huelga ilegal, que causó un perjuicio de 8,7 millones de euros, con los paros de 15 segundos convocados por el sindicato al inicio de los partidos de la novena jornada de Primera División, entre el 17 y el 20 de octubre, contra la celebración del Villarreal-Barcelona en Miami (Estados Unidos), que finalmente fue cancelado.

La sentencia hecha pública este martes afirma que, aunque los paros se hicieron durante la jornada de trabajo de los futbolistas, de acuerdo al Convenio Colectivo, se trató de un paro de "nula trascendencia" para el desarrollo de la jornada, que no puede ser calificado como huelga.

También entiende que la motivación de los paros fue clara, como expresó AFE, para protestar de forma simbólica como reivindicación por la falta de transparencia, diálogo y coherencia de LaLiga sobre la posibilidad de disputar un partido de la competición en Estados Unidos y ante la falta de información y consulta a los directamente implicados sobre esta opción.

La Sala rechaza que la convocatoria de protesta se hiciera para dejar a un lado los presupuestos y requisitos de la convocatoria de una huelga y explica que, pese al goteo de comunicaciones entre AFE y LaLiga, no se atendieron las reivindicaciones de información del sindicato de jugadores, que consideraba insuficiente, ya fuera por imposibilidad de reunirse o por entender LaLiga que no podía anticipar información antes de aprobarse de forma definitiva el proyecto.

"Sea como fuere, y ante la imposibilidad de ser escuchados los capitanes de los clubes, AFE y los jugadores decidieron instrumentar su malestar a través del paro que se secundó en los partidos de la novena jornada. Paro que por su escasa duración (10 segundos de una duración de 90 minutos, a salvo del tiempo añadido en su caso) y nula trascendencia en cuanto al desarrollo de la novena jornada, pues todos los partidos se jugaron hasta su finalización sin incidencia alguna más allá de los lances del juego, no puede calificarse o tildarse de huelga", afirma el tribunal.

La sentencia añade que la propia Liga trató de difuminar la puesta en conocimiento de las razones de dicha protesta haciendo coincidir con el paro de los futbolistas un acto de apoyo del fútbol con la paz al hilo del conflicto en Palestina, apareciendo en las retransmisiones de televisión la mención "compromiso por la paz", mientras que los jugadores secundaban el paro de segundos al inicio del partido, motivado por la decisión de trasladar a Miami el Villarreal-Barcelona.

El tribunal rechaza a su vez que la decisión del promotor de cancelar el partido de Miami pueda achacarse de forma única al paro de los jugadores.

Contra la sentencia cabe interponer recurso de Casación ante el Tribunal Supremo. EFE

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