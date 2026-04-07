Espana agencias

Rahm rebaja la tensión en el conflicto con el DP World Tour antes del Masters

Guardar

Miami (EE.UU.), 7 abr (EFE).- El golfista español Jon Rahm rebajó este martes la tensión en el conflicto que mantiene con el DP World Tour al sostener que haber optado por la vía legal no fue una buena decisión y aseguró que tiene fe en hallar una solución que funcione para ambas partes implicadas.

"Seguimos conversando con el DP World Tour e intentando encontrar la solución que mejor funcione. No me parecía que recurrir a la vía legal y acudir a los tribunales fuera beneficioso para nadie", dijo el deportista en la rueda de prensa previa al Masters de Augusta.

"Tengo fe en que nosotros y el DP World Tour vamos a encontrar una buena solución", agregó.

Las palabras de Rahm llegan semanas después de que se conociera que ha retirado la apelación que presentó ante el DP World Tour en 2024, cuando ingresó en LIV, a cuenta de las sanciones económicas impuestas por no jugar torneos del circuito europeo de golf que coincidían en fecha con los de la liga saudí.

El golfista vasco aseguró en marzo que estaba dispuesto a pagar las multas que tiene pendientes y firmar un acuerdo siempre que el circuito europeo solo le exija jugar cuatro torneos y no seis.

Con este acercamiento, Rahm dijo que es optimista sobre su participación en el Open de España de este año: "No quiero poner en cuestión ni en duda si voy a estar en el Open de España en octubre, así que no creo que haya amenaza de eso".

Pero una vez en Augusta (Georgia, EE.UU.), donde el jueves comienza el primer 'Major' de la temporada, Rahm indicó que este es el momento de centrarse en el campo y los hierros.

"No creo que esta sea la semana para estar hablando de esto, siendo el primer 'Major' del año y con lo importante que es esto para el golf en general y para todos nosotros", expuso.

Sobre la competición, 'Rahmbo' dijo que siente "cierta tranquilidad" al llegar a este torneo que no tenía antes de que se proclamara campeón del mismo en 2023 y aseguró que la clave para aspirar a la victoria será "saber cuándo ser agresivo y cuándo no".

"Para darte ciertas opciones hay que jugártela en algunos golpes. Es lo que hay y es parte del Masters, de cada grande del golf", explicó.

Además, volvió a poner de manifiesto la buena pretemporada que tuvo en invierno, en la que corrigió "algunos malos hábitos" que tenía incluso cuando ganó el Masters hace tres años.

El de este año será su décimo Masters, al que acude con la vitola de ser uno de los claros favoritos al título, no solo porque ya se vistió la chaqueta verde en 2023 y por su condición de exnúmero uno del mundo, sino por llegar a la cita en su mejor estado de forma en más de dos años. EFE

Últimas Noticias

Detienen a un médico en Las Palmas por volver a agredir a mujeres en su consulta de Telde

Infobae

Detenido tras encañonar a un policía local con un arma de fuego en Mijas (Málaga)

Infobae

España firma acuerdos con Uzbekistán que buscan impulsar su proyección en Asia Central

Infobae

Asturias registra 26 incendios forestales, 22 de ellos activos

Infobae

Transportes ha tenido que invertir más de 186 millones en adecuar las Rodalies catalanas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Jessica Rodríguez reconoce que cobraba sin trabajar en Ineco y Tragsatec y su supervisora asegura que le pidieron que “la dejase en paz” por no fichar sus jornadas

Jessica Rodríguez reconoce que cobraba sin trabajar en Ineco y Tragsatec y su supervisora asegura que le pidieron que “la dejase en paz” por no fichar sus jornadas

Jessica Rodríguez asegura que Ábalos le pagaba el alquiler, el móvil o la universidad tras la ruptura porque “se sentía en deuda” por no divorciarse: “Incumplió sus promesas”

El hermano de Koldo asegura que recogió dos sobres con dinero en metálico de la sede del PSOE: “Vi como cerraban el sobre con los billetes”

La Moncloa ha gastado 1,4 millones de euros en electricidad y 320.000 en agua durante 2025

El buque ‘Furor’ de la Armada simula un abordaje y realiza maniobras con Portugal en el golfo de Guinea

ECONOMÍA

El efecto dominó de la economía verde en Europa: dejar de comprar combustibles fósiles a otros países creará 118.000 empleos al año en España

El efecto dominó de la economía verde en Europa: dejar de comprar combustibles fósiles a otros países creará 118.000 empleos al año en España

El Ayuntamiento de Madrid termina 164 pisos de alquiler asequible: se sortean antes del verano y costarán entre 300 y 600 €

Miles de agricultores españoles se quedan sin las ayudas al fertilizante por no saber utilizar internet

El BCE pone a España como ejemplo en la UE: su apuesta por las renovables frena el precio de la luz y fortalece la economía

Un jubilado construye una central hidroeléctrica en casa: aprovecha el caudal del río para tener electricidad día y noche

DEPORTES

A qué hora y dónde ver el partido de cuartos de final de la Champions entre el Real Madrid y el Bayern

A qué hora y dónde ver el partido de cuartos de final de la Champions entre el Real Madrid y el Bayern

La FIFA abre expediente a España por los cánticos racistas durante el partido amistoso ante Egipto

Vinicius, Mbappé o Bellingham: hasta 6 jugadores del Real Madrid podrían perderse la vuelta de Champions ante el Bayern si reciben amarilla

El seleccionador de fútbol de Rumanía sufre un infarto y se entera cuatro días después de que la Federación había decidido poner fin a su contrato

Las palabras de Carlos Alcaraz tras su victoria en Montecarlo: “Si soy honesto, voy a perder el número uno del mundo. Defiendo muchos puntos”