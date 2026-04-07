Puente acusa al PP en el Senado de usar "miserablemente" a las víctimas de Adamuz

Madrid, 7 abr (EFE).- El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha acusado este martes al PP en el Senado de usar "miserablemente" a las víctimas del accidente en Adamuz (Córdoba) por rédito político y ha defendido que dio la cara ante los familiares, a diferencia -ha dicho- de los populares con el siniestro de Angrois en 2013.

Puente y el senador del PP Juan Manuel Ávila han mantenido un tenso debate durante una interpelación en el Cámara Alta después de que el parlamentario popular haya criticado la "ausencia" del ministro en el funeral del pasado 29 de enero en Huelva, así como su "falta de acompañamiento a las víctimas".

También ha criticado el senador del PP su "desidia e indolencia" como ministro y ha le ha pedido que "sea honesto, valiente y que dimita".

El ministro ha cargado contra el senador por sus palabras y le ha recordado que el día del funeral fue convocado en el Senado, cámara en la que el PP tiene mayoría parlamentaria, para dar cuenta "por espacio de siete horas" del accidente ferroviario.

"¿O no se acuerda usted? ¿Podían ustedes -el PP- haber tenido el detalle de posponer mi intervención para permitirme asistir al funeral?", ha espetado el ministro a Ávila.

"Tiene tela que encima tenga yo que aguantarle a usted aquí que me diga que no estuve en el funeral cuando falté porque ustedes me convocaron en esta sede a dar las explicaciones que la exministra Ana Pastor no dio en ningún momento con el accidente de Angrois", ha reprochado al PP.

Puente también ha cargado contra Ávila por decir que son los socialistas los que tratan al oponente político como "adversario", y le ha recordado "las barbaridades" de las que se ha valido el PP para atacar al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, desde que gobierna.

Durante la interpelación sobre inversiones en infraestructuras en Andalucía, ambos han desglosado una batería de datos en materia de carreteras, aeropuertos, puentes y vías ferroviarias que ha derivado en un rifirrafe político.

El ministro ha criticado que el senador del PP saque pecho de las inversiones realizadas por la Junta de Andalucía con Juanma Moreno al frente, cuando el Gobierno de Sánchez es el que ha propiciado que en la región se hayan alcanzado "cifras de inversión y ejecución que no se veían desde hace 14 años".

"En definitiva, Andalucía -tras Cataluña- es en términos absolutos la segunda comunidad que más recursos recibe en materias de infraestructuras por parte del Estado", ha zanjado.

Entre otras cuestiones que han surgido durante el debate a cuenta de la falta de AVE en Málaga en Semana Santa, Puente ha lamentado el "publirreportaje en Canal Sur" de Moreno y su "sobreactuación" en las procesiones, recordando sus años de cofrade en Valladolid en los que procesionó "por la noche, sin luz ni cámaras" y de "manera auténtica". EFE