Espana agencias

PSOE y Unidas por Extremadura urgen a PP y Vox a conformar "ya" el Gobierno extremeño

Guardar

Mérida, 7 abr (EFE).- PSOE y Unidas por Extremadura han criticado este martes la situación de "parálisis" en la región, "sin presupuestos y sin gobierno", y han urgido a PP y Vox a llegar "ya" a un acuerdo para conformar el Ejecutivo, de lo cual los populares informarán "cuando se pueda informar".

A juicio de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez, la negociación aún no ha llegado a término por "tacticismo electoral", por intereses en Aragón, Castilla y León y "quien sabe si en Andalucía".

"Extremadura se merece un gobierno ya", ha dicho Álvarez en rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Portavoces de la Asamblea.

En su opinión, PP y Vox "cuando quieren y cuando les interesa se ponen de acuerdo enseguida", en alusión al decreto-ley que modifica la Ley 4/2015, de 26 de febrero, de regulación del proceso de transición entre gobiernos en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Dicha norma será convalidada en pleno por ambos partidos de la derecha y contará con la abstención del PSOE, que solicitará su tramitación como proyecto de ley.

Álvarez les ha acusado de "jugar" con el futuro de la región y tener "secuestrada y amordazada" la democracia por "capricho", tras 163 días, ha apuntado, con un gobierno en funciones, mientras los "problemas van creciendo".

La portavoz del PSOE ha asegurado que mientras tanto habrá una oposición "responsable y trabajadora" con propuestas y que reclama poder fiscalizar la acción de un gobierno en funciones, en alusión a la petición del pleno de control rechazado por PP y Vox.

"Sin rendición de cuentas no hay democracia", ha sentenciado.

Así, ha expuesto que en este tiempo se han celebrado doce Consejos de Gobierno en los que se han tomado decisiones sobre ayudas, subvenciones, contratos y obras y encargos de gestión, por lo que el Gobierno sigue "gestionando dinero público" y teniendo "responsabilidades", pero "sin ningún control".

Además, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha denunciado la situación de "parálisis y bloqueo" de los últimos cinco meses "sin presupuesto y sin gobierno".

Así, se ha preguntado a qué espera la jefa del Ejecutivo extremeño, María Guardiola, para "asumir la derrota, decir que ha fracasado y para irse por la puerta".

De esta forma, también ha criticado que se celebren Consejos de Gobierno todas las semanas sin fiscalizar esta labor por la oposición.

A su juicio, PP y Vox están más "enredados" a que Madrid les dé "luz verde" a la negociación "fallida hasta ahora" que en "ponerse a trabajar por los intereses de los extremeños y las extremeñas".

"A lo mejor deberíamos estar sin cobrar los diputados hasta que haya gobierno y a lo mejor así se empiezan a poner tan intranquilos como lo están los ciudadanos extremeños", ha señalado De Miguel.

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha acusado a la oposición de "entorpecer y enredar", pues le "molesta", ha dicho, que haya Consejos de Gobierno mientras "nos dicen que no trabajamos". "O soplamos o sorbemos", ha resaltado.

"La prioridad es la conformación de gobierno", ha subrayado el portavoz del PP, para quien están trabajando en "medidas muy concretas" de las cuales informarán "cuando se pueda informar", ha apuntado. EFE

Últimas Noticias

El alza del empleo entre jóvenes y mayores ha duplicado la media desde la reforma laboral

Infobae

Los obispos censuran que se blinde el aborto en la Constitución "en favor de la muerte"

Infobae

Los autores que optan al millón del primer Premio Aena reivindican el valor de las letras

Infobae

El Gobierno reunirá mañana a las comunidades por la prórroga de la reubicación de menores

Infobae

Facultativos navarros analizan la muerte de un joven tras consumir nitazeno

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El buque ‘Furor’ de la Armada simula un abordaje y realiza maniobras con Portugal en el golfo de Guinea

El buque ‘Furor’ de la Armada simula un abordaje y realiza maniobras con Portugal en el golfo de Guinea

El viaje del papa León XIV a España costará al menos 15 millones de euros y tendrá un impacto de 100: el lema de la visita será ‘Alzad la mirada’

“Cuando hablábamos de café, era café de Colombia, nada más”: el hijo de Ábalos defiende que nunca habló en clave con Koldo García

Moreno aprovecha el fracaso de las negociaciones PP-Vox en Extremadura y Aragón para mantener su mayoría en Andalucía: “Tendrán que elegir entre estabilidad o meterse en un lío”

Armengol niega contactos con Ábalos y Koldo en la compra de mascarillas: “La presidenta de Baleares no realiza contrataciones”

ECONOMÍA

Cómo influye la ‘mili’ en las pensiones y en la jubilación: cuándo suma, cuándo no y por qué puede cambiar el retiro

Cómo influye la ‘mili’ en las pensiones y en la jubilación: cuándo suma, cuándo no y por qué puede cambiar el retiro

Todos los gastos del hogar que puedes desgravarte en la declaración de la Renta 2026

Los supermercados, molestos por la cantidad de absentismo y bajas médicas de la Generación Z: “Todos intuimos que puede haber un porcentaje de fraude”

El Gobierno lanza una línea de ayudas por 100 millones para los agricultores y pescadores afectados por las borrascas

Francia endurece el control sobre las bajas laborales para frenar el aumento del gasto

DEPORTES

El jugador que ganó casi 200 millones en el fútbol y decidió colgar las botas tras una experiencia cercana a la muerte: “Vi a mi hijo diciéndome: ‘¡Vuelve, papá!’”

El jugador que ganó casi 200 millones en el fútbol y decidió colgar las botas tras una experiencia cercana a la muerte: “Vi a mi hijo diciéndome: ‘¡Vuelve, papá!’”

El expiloto de Fórmula 1 Patrese carga contra Fernando Alonso: “Si eres un piloto profesional, conduces y te callas e intentas mejorar el proyecto”

Vinicius habla sobre su relación con Xabi Alonso: “No pude conectar con él, con Arbeloa he tenido una conexión especial”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El luchador Beneil Dariush habla sobre la clave para derrotar a Ilia Topuria: “Necesita que el combate sea lo más caótico e incómodo posible”