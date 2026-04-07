PSOE y Unidas por Extremadura urgen a PP y Vox a conformar "ya" el Gobierno extremeño

Mérida, 7 abr (EFE).- PSOE y Unidas por Extremadura han criticado este martes la situación de "parálisis" en la región, "sin presupuestos y sin gobierno", y han urgido a PP y Vox a llegar "ya" a un acuerdo para conformar el Ejecutivo, de lo cual los populares informarán "cuando se pueda informar".

A juicio de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez, la negociación aún no ha llegado a término por "tacticismo electoral", por intereses en Aragón, Castilla y León y "quien sabe si en Andalucía".

"Extremadura se merece un gobierno ya", ha dicho Álvarez en rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Portavoces de la Asamblea.

En su opinión, PP y Vox "cuando quieren y cuando les interesa se ponen de acuerdo enseguida", en alusión al decreto-ley que modifica la Ley 4/2015, de 26 de febrero, de regulación del proceso de transición entre gobiernos en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Dicha norma será convalidada en pleno por ambos partidos de la derecha y contará con la abstención del PSOE, que solicitará su tramitación como proyecto de ley.

Álvarez les ha acusado de "jugar" con el futuro de la región y tener "secuestrada y amordazada" la democracia por "capricho", tras 163 días, ha apuntado, con un gobierno en funciones, mientras los "problemas van creciendo".

La portavoz del PSOE ha asegurado que mientras tanto habrá una oposición "responsable y trabajadora" con propuestas y que reclama poder fiscalizar la acción de un gobierno en funciones, en alusión a la petición del pleno de control rechazado por PP y Vox.

"Sin rendición de cuentas no hay democracia", ha sentenciado.

Así, ha expuesto que en este tiempo se han celebrado doce Consejos de Gobierno en los que se han tomado decisiones sobre ayudas, subvenciones, contratos y obras y encargos de gestión, por lo que el Gobierno sigue "gestionando dinero público" y teniendo "responsabilidades", pero "sin ningún control".

Además, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha denunciado la situación de "parálisis y bloqueo" de los últimos cinco meses "sin presupuesto y sin gobierno".

Así, se ha preguntado a qué espera la jefa del Ejecutivo extremeño, María Guardiola, para "asumir la derrota, decir que ha fracasado y para irse por la puerta".

De esta forma, también ha criticado que se celebren Consejos de Gobierno todas las semanas sin fiscalizar esta labor por la oposición.

A su juicio, PP y Vox están más "enredados" a que Madrid les dé "luz verde" a la negociación "fallida hasta ahora" que en "ponerse a trabajar por los intereses de los extremeños y las extremeñas".

"A lo mejor deberíamos estar sin cobrar los diputados hasta que haya gobierno y a lo mejor así se empiezan a poner tan intranquilos como lo están los ciudadanos extremeños", ha señalado De Miguel.

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha acusado a la oposición de "entorpecer y enredar", pues le "molesta", ha dicho, que haya Consejos de Gobierno mientras "nos dicen que no trabajamos". "O soplamos o sorbemos", ha resaltado.

"La prioridad es la conformación de gobierno", ha subrayado el portavoz del PP, para quien están trabajando en "medidas muy concretas" de las cuales informarán "cuando se pueda informar", ha apuntado. EFE