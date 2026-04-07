Espana agencias

Prisión provisional para el detenido el domingo por la muerte violenta de un hombre en Barcelona

Guardar
Imagen XYGTJ7FWYVBKHD73BL7JFEWQTM

El titular de la plaza 8 del Tribunal de Instancia de Barcelona ha ordenado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido el domingo por la muerte violenta de un hombre en el distrito barcelonés de Sant Andreu.

Así lo ha comunicado este martes el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, en el que ha explicado que la causa está abierta por homicidio.

Los hechos se produjeron el domingo, cuando los Mossos d'Esquadra arrestaron al hombre por su presunta vinculación con la muerte violenta de otro y la División de Investigación Criminal (DIC) asumió la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Detienen a un médico en Las Palmas por volver a agredir a mujeres en su consulta de Telde

Infobae

Detenido tras encañonar a un policía local con un arma de fuego en Mijas (Málaga)

Infobae

España firma acuerdos con Uzbekistán que buscan impulsar su proyección en Asia Central

Infobae

Asturias registra 26 incendios forestales, 22 de ellos activos

Infobae

Transportes ha tenido que invertir más de 186 millones en adecuar las Rodalies catalanas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Jessica Rodríguez reconoce que cobraba sin trabajar en Ineco y Tragsatec y su supervisora asegura que le pidieron que “la dejase en paz” por no fichar sus jornadas

Jessica Rodríguez reconoce que cobraba sin trabajar en Ineco y Tragsatec y su supervisora asegura que le pidieron que “la dejase en paz” por no fichar sus jornadas

Jessica Rodríguez asegura que Ábalos le pagaba el alquiler, el móvil o la universidad tras la ruptura porque “se sentía en deuda” por no divorciarse: “Incumplió sus promesas”

El hermano de Koldo asegura que recogió dos sobres con dinero en metálico de la sede del PSOE: “Vi como cerraban el sobre con los billetes”

La Moncloa ha gastado 1,4 millones de euros en electricidad y 320.000 en agua durante 2025

El buque ‘Furor’ de la Armada simula un abordaje y realiza maniobras con Portugal en el golfo de Guinea

ECONOMÍA

El efecto dominó de la economía verde en Europa: dejar de comprar combustibles fósiles a otros países creará 118.000 empleos al año en España

El efecto dominó de la economía verde en Europa: dejar de comprar combustibles fósiles a otros países creará 118.000 empleos al año en España

El Ayuntamiento de Madrid termina 164 pisos de alquiler asequible: se sortean antes del verano y costarán entre 300 y 600 €

Miles de agricultores españoles se quedan sin las ayudas al fertilizante por no saber utilizar internet

El BCE pone a España como ejemplo en la UE: su apuesta por las renovables frena el precio de la luz y fortalece la economía

Un jubilado construye una central hidroeléctrica en casa: aprovecha el caudal del río para tener electricidad día y noche

DEPORTES

A qué hora y dónde ver el partido de cuartos de final de la Champions entre el Real Madrid y el Bayern

A qué hora y dónde ver el partido de cuartos de final de la Champions entre el Real Madrid y el Bayern

La FIFA abre expediente a España por los cánticos racistas durante el partido amistoso ante Egipto

Vinicius, Mbappé o Bellingham: hasta 6 jugadores del Real Madrid podrían perderse la vuelta de Champions ante el Bayern si reciben amarilla

El seleccionador de fútbol de Rumanía sufre un infarto y se entera cuatro días después de que la Federación había decidido poner fin a su contrato

Las palabras de Carlos Alcaraz tras su victoria en Montecarlo: “Si soy honesto, voy a perder el número uno del mundo. Defiendo muchos puntos”