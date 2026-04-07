Ponsarnau activará "todos los interruptores para jugar al cien por cien" y sin confianza

Bilbao, 7 abr (EFE).- Jaume Ponsarnau, entrenador del Surne Bilbao, aseguró que encenderá "todos los interruptores necesarios" para que, a pesar de disponer de una renta de 17 puntos, sus jugadores afronten "al cien por cien" y sin confianza la vuelta de la semifinal de la Copa FIBA Europa frente al Szombathely.

"Ha habido días durante la temporada que he tenido la necesidad de gestionar esto aunque el equipo siempre ha dado buena respuesta y me ha demostrado que estaba equivocado al ser tan precavido. Pero lo volveré a hacer", recalcó el técnico en la rueda de prensa previa al decisivo partido de mañana miércoles en Miribilla.

Ponsarnau incidió en que el primer paso para superar esta eliminatoria es el "respeto" hacia un equipo húngaro que "si está en semifinales es por algo" y que en cuartos, frente al Bosna Sarajevo, "jugó con una fuerza mental muy respetable".

"Demostraron que por calidad y capacidad ofensiva nos pueden ganar de 18, pero nosotros también demostramos que si jugamos bien y estamos al cien por cien es muy difícil que lo consigan. Y será mucho más difícil si jugamos con nuestro público en casa y aprovechamos que todo el mundo quiere jugar la final", reflexionó.

El catalán, por otro lado, se mostró "muy satisfecho" de poder contar de nuevo con Harald Frey y disponer de la plantilla al completo porque eso le da "tranquilidad" para "afrontar los retos con energía". También es optimista sobre la eliminatoria porque esta temporada han jugado a "un nivel muy alto en Europa".

"Hemos encontrado diferentes registros porque ha habido partidos que han demandado cosas diferentes. Hemos estado a muy buen nivel, aunque es una competición en la que no solo vale la regularidad, sino ganar en los momentos trascendentes. Y ahora estamos en uno de esos", recalcó.

"Hemos puesto énfasis en lo mental, pero también en el detalle conceptual y táctico que nos debe permitir hacer un mejor trabajo. Allí estuvimos muy acertados desde el triple y vamos a intentar volver a estarlo, pero si no es así queremos que no sea esta nuestra única arma", añadió Ponsarnau.

El de Tárrega, por último, cree que el UCAM Murcia es el favorito en la otra semifinal que le enfrenta al PAOK de Salónica a pesar de que el equipo griego llegará a pista murciana con una ventaja de seis puntos.

"Son dos muy buenos equipos, pero creo que por plantilla y capacidad el UCAM Murcia es favorito. PAOK tiene un presupuesto muy alto y van construyendo esa calidad que quizá aún no la tienen a su máximo nivel, aunque si lo consigue puede ganar", explicó. EFE

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