Piden 62 y 87 años de cárcel a padre e hijo por matar a un hombre en una reyerta de clanes

Madrid, 7 abr (EFE).- La acusación particular ha pedido en un juicio que ha comenzado este martes en la Audiencia de Madrid 62 y 87 años de prisión para un padre y su hijo por la muerte a tiros de un hombre durante una reyerta entre clanes familiares en 2023, en la que supuestamente dispararon también a otras cuatro personas.

En la primera jornada de la vista Marcos García Montes, abogado de la acusación, ejercida por la viuda, los hijos y otros familiares de la víctima, ha comunicado al tribunal del jurado su solicitud provisional de pena al hijo, J.P.M.A., como presunto autor material del asesinato consumado, cuatro intentados y tenencia ilícita de armas, y al padre, P.M.M., por este último delito y las cuatro tentativas.

Por su parte la Fiscalía ha comunicado sus conclusiones provisionales en las que pide para el hijo 65 años y medio de cárcel y considera que fueron dos balas disparadas desde su pistola las que impactaron en la víctima, A.B.B, de 38 años, cuando éste corría de espaldas, y le causaron la muerte.

Para el padre el Ministerio Fiscal solicita 56 años y medio de prisión por tirotear al hombre que resultó muerto -asesinato en grado de tentativa- y a otras cuatro personas.

P.M.M. y su hijo J.P.M.A, ambos en prisión provisional, están acusados de disparar el 17 de julio de 2023 desde la ventanas de su piso del distrito de Carabanchel a un grupo de cinco personas que acudieron a un descampado frente a su vivienda para conversar con el padre sobre incidentes recientes entre ambas familias, uno ocurrido esa misma tarde en el centro comercial Parquesur de Leganés.

En el tiroteo solo recibió disparos el hombre que resultó fallecido pues las otras cuatro personas contra las que presuntamente ambos acusados dispararon no sufrieron lesiones al no recibir ningún impacto de bala.

Según la Fiscalía y la acusación los dos acusados carecían de licencia de armas para portar las pistolas empleadas.

Ambos están en prisión provisional desde su detención en enero de 2024 en una localidad de Alicante en la que ambos se guarecían.

El Ministerio Público reclama indemnizaciones para la familia del hombre tiroteado, de 100.000 euros para su viuda, 90.000 para cada uno de sus cuatro hijos, 50.000 para sus padres y 30.000 para sus dos hermanas.

El enfrentamiento entre ambos clanes ocurrió hacia las 00:10 del 17 de julio de 2023 en la calle de Besolla, junto a la estación de Metro de Pan Bendito, y entonces fuentes de la Jefatura Superior de Policía informaron de que los implicados eran miembros de dos familias enfrentadas y que en la riña utilizaron numerosas armas, entre ellas de fuego.

El juicio se reanudará este miércoles con las declaraciones de los primeros testigos. EFE