Espana agencias

Piden 15 años a dos acusados de causar un accidente mortal durante un pique en la M-30

Guardar

Madrid, 7 abr (EFE).- Un jurado popular juzga este martes a dos acusados que se enfrentan a 15 años de cárcel cada uno por matar a otro conductor en un accidente provocado por un pique entre ambos en la M-30 cuando iban drogados, durante casi 4 kilómetros y llegando a alcanzar casi 180 kilómetros por hora.

En su escrito, el fiscal considera a F.M.S., español, culpable de un delito de conducción temeraria en concurso con un delito de homicidio y otro de lesiones y a R.M.F., de la misma nacionalidad, responsable de un delito de conducción bajo la influencia de las drogas, otro de conducción temeraria, homicidio, lesiones y contra la seguridad vial por conducir sin permiso.

Los dos acusados tienen antecedentes penales: F.M.S. por violencia de género y doméstica y R.M.F. por múltiples delitos, entre ellos por conducir sin permiso hasta en cinco ocasiones y por hurto.

Los hechos que serán juzgados ante la Audiencia Provincial de Madrid se remontan al 25 de julio de 2021 sobre las 11:30 horas, cuando ambos acusados circulaban por un túnel de la M-30 e iniciaron un pique que se prolongó durante 3,7 kilómetros, conduciendo a gran velocidad en paralelo, realizando cambios bruscos de carril y adelantamientos peligrosos en zigzag a otros conductores.

A lo largo de los casi 4 kilómetros, los vehículos mantuvieron una velocidad media de más de 140 kilómetros por hora, llegando a alcanzar los 178, en un túnel con una limitación de velocidad de 70. Todo ello "con un absoluto desprecio por la vida de los demás", a pesar de ser de día y con más vehículos dentro del túnel, precisa el escrito.

A pesar de que ambos habían consumido diferentes drogas, eran "plenamente conscientes" de que por el túnel había numerosas personas a bordo de los otros vehículos y "aceptaron y asumieron" la posibilidad de que se pudiera poner en grave peligro la vida e integridad física de los otros usuarios de la vía.

En un momento dado, los dos coches se encontraron con una columna de vehículos que circulaban a la velocidad reglamentaria, y R.M.F. impactó con la parte trasera de otro coche, que salió proyectado hacia delante 35 metros y cuyo conductor, un joven de 35 años, murió a causa del brutal impacto.

El coche de la víctima impactó, a su vez, con otro vehículo, en el que viajaba otra persona, que sufrió diversas lesiones.

Después del accidente, F.M.S. abandonó el lugar a gran velocidad sin auxiliar a las víctimas, aunque posteriormente se personó ante la Policía asegurando haber sido testigo del siniestro, mientras que R.M.F. permaneció en el lugar hasta que llegó la Policía.

Ambos dieron positivo en varias drogas, como cocaína, cannabis, MDMA y ketamina y R.M.F. no tenía permiso de conducir al haber perdido todos los puntos del carnet.

Además de la pena de 15 años de prisión para cada uno, el fiscal solicita el pago de 1.290.807,82 euros de indemnización para la viuda de la víctima mortal, que estaba embarazada del segundo hijo de ambos; para los dos hijos menores y sus padres, de los cuales ya fueron abonados 1.247.420,93 euros por la entidad aseguradora hasta 2023.

El Ministerio Público también considera que procede imponer una indemnización de 7.942,79 euros para la otra víctima del accidente que sufrió lesiones, de los cuales 1.807,74 euros ya fueron pagados por el seguro hasta 2023. EFE

Últimas Noticias

El juicio Kitchen a la cúpula de Interior de Rajoy prosigue con más cuestiones previas

Infobae

Aday Mara, en el quinteto ideal del 'March Madness'

Infobae

Arranca el juicio al exministro Ábalos por presunta corrupción en contratos de mascarillas

Infobae

Sport Boys ficha a Zambrano y Trauco, sacados de Alianza Lima por denuncia de violación

Infobae

Sergio Blanco asume como entrenador de Juventud a tres días del debut en Copa Sudamericana

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía Nacional explica las claves para no ser víctima de sextorsión: “Nunca pagues, seguirán pidiendo dinero”

La Policía Nacional explica las claves para no ser víctima de sextorsión: “Nunca pagues, seguirán pidiendo dinero”

Una subida salarial trastoca las cuentas de Patrimonio Nacional y anula los contratos para proteger el Valle de Cuelgamuros y la residencia de La Mareta donde veranea Sánchez

Las claves el juicio del ‘caso Koldo’ que sentará a Ábalos en el banquillo: compra de mascarillas, contrataciones irregulares y una presunta organización criminal

La Semana Santa se salda con 27 fallecidos en 27 accidentes en carreteras interurbanas: la cifra es la misma que la del año pasado

La Justicia avala la expulsión de España de un marroquí que alegó haber sido parado por la Policía por su color de piel: el tribunal no ve discriminación racial

ECONOMÍA

Fuma cannabis en el trabajo, la empresa lo despide y exige una indemnización: “Es chocolate”

Fuma cannabis en el trabajo, la empresa lo despide y exige una indemnización: “Es chocolate”

Estos son todos los descansos retribuidos por el Estatuto de los Trabajadores

Si cometes este error tendrás que devolver todo el dinero que has cobrado del paro: un abogado explica qué hacer en estos casos

Virginia López, abogada: “Casi siempre los despidos son ilegales”

El corte del AVE no frena el turismo en la Costa del Sol: la ocupación rozó el 83% en Semana Santa, contra todo pronóstico

DEPORTES

El jugador que ganó casi 200 millones en el fútbol y decidió colgar las botas tras una experiencia cercana a la muerte: “Vi a mi hijo diciéndome: ‘¡Vuelve, papá!’”

El jugador que ganó casi 200 millones en el fútbol y decidió colgar las botas tras una experiencia cercana a la muerte: “Vi a mi hijo diciéndome: ‘¡Vuelve, papá!’”

El expiloto de Fórmula 1 Patrese carga contra Fernando Alonso: “Si eres un piloto profesional, conduces y te callas e intentas mejorar el proyecto”

Vinicius habla sobre su relación con Xabi Alonso: “No pude conectar con él, con Arbeloa he tenido una conexión especial”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El luchador Beneil Dariush habla sobre la clave para derrotar a Ilia Topuria: “Necesita que el combate sea lo más caótico e incómodo posible”