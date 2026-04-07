Piden 15 años a dos acusados de causar un accidente mortal durante un pique en la M-30

Madrid, 7 abr (EFE).- Un jurado popular juzga este martes a dos acusados que se enfrentan a 15 años de cárcel cada uno por matar a otro conductor en un accidente provocado por un pique entre ambos en la M-30 cuando iban drogados, durante casi 4 kilómetros y llegando a alcanzar casi 180 kilómetros por hora.

En su escrito, el fiscal considera a F.M.S., español, culpable de un delito de conducción temeraria en concurso con un delito de homicidio y otro de lesiones y a R.M.F., de la misma nacionalidad, responsable de un delito de conducción bajo la influencia de las drogas, otro de conducción temeraria, homicidio, lesiones y contra la seguridad vial por conducir sin permiso.

Los dos acusados tienen antecedentes penales: F.M.S. por violencia de género y doméstica y R.M.F. por múltiples delitos, entre ellos por conducir sin permiso hasta en cinco ocasiones y por hurto.

Los hechos que serán juzgados ante la Audiencia Provincial de Madrid se remontan al 25 de julio de 2021 sobre las 11:30 horas, cuando ambos acusados circulaban por un túnel de la M-30 e iniciaron un pique que se prolongó durante 3,7 kilómetros, conduciendo a gran velocidad en paralelo, realizando cambios bruscos de carril y adelantamientos peligrosos en zigzag a otros conductores.

A lo largo de los casi 4 kilómetros, los vehículos mantuvieron una velocidad media de más de 140 kilómetros por hora, llegando a alcanzar los 178, en un túnel con una limitación de velocidad de 70. Todo ello "con un absoluto desprecio por la vida de los demás", a pesar de ser de día y con más vehículos dentro del túnel, precisa el escrito.

A pesar de que ambos habían consumido diferentes drogas, eran "plenamente conscientes" de que por el túnel había numerosas personas a bordo de los otros vehículos y "aceptaron y asumieron" la posibilidad de que se pudiera poner en grave peligro la vida e integridad física de los otros usuarios de la vía.

En un momento dado, los dos coches se encontraron con una columna de vehículos que circulaban a la velocidad reglamentaria, y R.M.F. impactó con la parte trasera de otro coche, que salió proyectado hacia delante 35 metros y cuyo conductor, un joven de 35 años, murió a causa del brutal impacto.

El coche de la víctima impactó, a su vez, con otro vehículo, en el que viajaba otra persona, que sufrió diversas lesiones.

Después del accidente, F.M.S. abandonó el lugar a gran velocidad sin auxiliar a las víctimas, aunque posteriormente se personó ante la Policía asegurando haber sido testigo del siniestro, mientras que R.M.F. permaneció en el lugar hasta que llegó la Policía.

Ambos dieron positivo en varias drogas, como cocaína, cannabis, MDMA y ketamina y R.M.F. no tenía permiso de conducir al haber perdido todos los puntos del carnet.

Además de la pena de 15 años de prisión para cada uno, el fiscal solicita el pago de 1.290.807,82 euros de indemnización para la viuda de la víctima mortal, que estaba embarazada del segundo hijo de ambos; para los dos hijos menores y sus padres, de los cuales ya fueron abonados 1.247.420,93 euros por la entidad aseguradora hasta 2023.

El Ministerio Público también considera que procede imponer una indemnización de 7.942,79 euros para la otra víctima del accidente que sufrió lesiones, de los cuales 1.807,74 euros ya fueron pagados por el seguro hasta 2023. EFE