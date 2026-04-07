Pau Gasol se deshace en elogios hacia Aday Mara: "Histórico"

Redacción deportes, 7 abr (EFE).- La leyenda del baloncesto español Pau Gasol ha felicitado al pívot de Michigan Aday Mara tras convertirse en el primer español que conquista la liga universitaria de baloncesto de EE.UU y entrar en el quinteto ideal de la Final a Cuatro.

"¡Histórico! Me alegro mucho por ti, Aday, te lo mereces", señalaba a través de X Gasol, que jugó 18 temporadas en la NBA, ganando dos títulos con los Lakers, y que ya adelantó antes de la final que "no solo es jugarla (la final), sino haber llegado a ella jugando tan bien y siendo pieza clave".

Gasol no fue el único en acordarse del zaragozano; la ministra de deportes, Milagros Tolón, subrayó la actuación de Mara como "una noche para recordar" a través de sus redes acompañado de una cálida enhorabuena del Consejo Superior de Deportes.

Por su parte, el Casademont Zaragoza, equipo en el que Mara hizo su debut en la ACB, también felicitó a su exjugador además de uno de los equipos en los que se formó, el Amics Castelló, que pusieron de relieve "el recuerdo especial" que le guardan en Castellón tras debutar en la LEB Oro 2021-2022. EFE

Aday Mara consagró un hito histórico tras ser el primer español en conquistar el título de baloncesto universitario de los Estados Unidos además de entrar en el quinteto ideal de la final a cuatro con el equipo de Michigan. EFE