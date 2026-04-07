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Montefrío (Granada) llama a la tranquilidad tras la agresión con un hacha a tres vecinos

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Granada, 7 abr (EFE).- El Ayuntamiento de Montefrío (Granada) ha pedido a sus vecinos que mantengan la calma después de que un hombre, ya detenido, agrediese este lunes con un hacha a dos mujeres y un hombre.

En su perfil de redes, el Consistorio ha recalcado que el agresor permanece detenido y ha insistido en que lo importante ahora es "la unidad y la calma".

Este mensaje coincide con el refuerzo policial que ha activado en las últimas horas la Guardia Civil, que ha incrementado su presencia en Montefrío para evitar tensiones y altercados.

Hasta este municipio del Poniente de Granada de algo más de 5.000 habitantes se han desplazado este martes efectivos de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil para reforzar la seguridad.

Además, el Ayuntamiento ha trasladado su "apoyo y cariño" a las personas heridas y a sus familias y les ha deseado una pronta recuperación.

"Condenamos de forma rotunda lo sucedido y trabajaremos para que caiga todo el peso de la ley sobre el responsable", ha añadido el Consistorio, que ha insistido en que el agresor ya fue detenido y ahora el trabajo se centra en esclarecer los hechos.

El presunto agresor, de origen magrebí, fue localizado y detenido poco después del ataque y, según han informado a EFE fuentes próximas de la investigación, durante su traslado a dependencias de la Guardia Civil manifestó espontáneamente haber "sentido la llamada" y que "todos los cristianos deben estar muertos".

La agresión se produjo en torno a las 11:00 horas de este lunes en la vía pública y el detenido portaba un hacha con la que atacó a tres personas de etnia gitana.

La más joven de las dos mujeres sufrió un traumatismo en la cabeza y la otra fue evacuada con lesiones por arma blanca en las manos, además de la amputación de un dedo. El tercer herido es un hombre de 69 años. EFE

mro/fs/jdm

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