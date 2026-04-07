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Mónica García: Regularizar no saturará la sanidad porque los migrantes ya tienen acceso

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Madrid, 7 abr (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido la regularización extraordinaria de los migrantes que planea llevar a cabo el Gobierno y ha aclarado que esta no tendrá ningún efecto sobre la sanidad, como plantea Vox, ya que los migrantes ya tienen acceso a la asistencia, independientemente de su estatus.

Así lo ha señalado la ministra ante una pregunta en la Cámara Alta de la senadora de Vox Paloma Gómez, quien ha señalado a los inmigrantes como los culpables de saturar el estado de bienestar, las pensiones, la sanidad, las listas de espera y el acceso a la vivienda, una situación que podría empeorar con la medida que prevé el Gobierno.

Ante esta pregunta, García ha cuestionado a la parlamentaria si los de su formación son más racistas o más ineptos: "Se lo digo despacio, se lo digo con tranquilidad: La regularización no tiene ningún impacto porque las personas migrantes ya tienen asegurada la asistencia sanitaria en nuestro país", ha respondido.

Y, a modo de "sorpresa" y "buena noticia" para calmar la "conciencia racista" de la senadora, ha añadido que esto es así desde 1986, cuando se aprobó la Ley General de Sanidad, que estableció que España tiene una sanidad "pública, universal, de calidad y gratuita", con solo "una pequeña anomalía democrática cuando gobernó el PP", que llevó a cabo la exclusión sanitaria de personas migrantes que viven en el país.

A Vox le ha reprochado que la democracia, así como la sanidad pública, "les viene grande" porque no solo no conocen España sino que, además, no les gusta, porque es un país solidario, orgulloso de tener una sanidad pública universal y que ve pacientes y no enemigos.

Quienes realmente le están robando la sanidad pública a España, ha defendido la ministra, no son los migrantes, sino quienes la privatizan y la recortan.

Ha precisado que la sanidad la pagan los españoles con sus impuestos y no los defraudadores de Hacienda a los que, según ella, Vox defiende; la fundación Disenso, vinculada al partido, o las donaciones de la dana en Valencia "que fueron directamente a los bolsillos de Vox": "Esos son los que están ahogando nuestra sanidad pública", ha reprochado a la senadora.

"En este país estamos orgullosos de tener una sanidad pública que no te pregunta de dónde eres, sino que te pregunta qué es lo que te pasa, así que, señorías de Vox: Bienvenidos a su país; si no les gusta, váyanse", ha concluido García. EFE

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