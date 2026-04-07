Marlaska acusa al PP de jugar con la dignidad y el prestigio de la Policía en Kitchen

Madrid, 7 abr (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha acusado este martes al PP de haber "jugado con la dignidad y el prestigio" de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado al haberlas puesto "a disposición" del partido durante los hechos que se investigan en el caso Kitchen.

En respuesta a una pregunta de la senadora del PP Marimar Blanco durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, Marlaska se ha referido al juicio del caso Kitchen, que analiza una presunta operación parapolicial ordenada supuestamente por la cúpula del Ministerio del Interior bajo el Gobierno de Mariano Rajoy para sustraer documentos comprometedores en poder del extesorero del PP Luis Bárcenas entre 2013 y 2015.

"Me llama la atención que me pregunte hoy -por la seguridad-, cuando ayer se sentó en el banquillo un ministro del Interior que sí que puso en tela de juicio la seguridad de este país, jugando con el prestigio y la dignidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", ha subrayado Marlaska en referencia a la comparecencia judicial del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz.

A renglón seguido, Marlaska ha asegurado que el caso Kitchen "no es el pasado del PP" ni de Blanco, ya que ha recordado que ésta "ya era diputada o pertenecía a cargos de representación" de los populares cuando Fernández Díaz era ministro.

En su pregunta al ministro, Blanco ha señalado a Marlaska como el responsable de haber "dejado a la Guardia Civil desprotegida en Barbate", de haber "vaciado las cárceles de terroristas" y ahora de cometer el "disparate político" de "legalizar a miles de personas sin control de sus antecedentes penales".

A lo que el titular de Interior le ha respondido que, estando él al frente del ministerio, el número de efectivos de las fuerzas de seguridad ha incrementado "en un 20 %", y ha reivindicado que ha invertido "más de mil millones de euros" en infraestructuras. EFE