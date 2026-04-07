Espana agencias

Maíllo evita el choque con Iglesias, pero reivindica que el acuerdo de Podemos e IU en Andalucía es "excelente"

Guardar
Imagen ABRNLN6SGZGARMGJYWGPPUJZII

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha evitado polemizar con el exvicepresidente Pablo Iglesias y ha defendido que el acuerdo de coalición entre Podemos, IU y Sumar para reeditar la coalición Por Andalucía a las elecciones del 17 de mayo es "excelente".

Así se ha expresado en declaraciones a 'Antena 3', recogidas por Europa Press, después de que Iglesias hiciera un análisis crítico de dicho acuerdo y asegurara que hay gente de Podemos "indignada" con un pacto de coaliicón que no es "muy generoso" con la formación morada.

Maíllo ha evitado el choque con el exlíder de Podemos al declarar simplemente que respeta todas las opiniones, pero ha defendido que su propuesta electoral se ponen "al servicio de un mandato popular" que demandaba unidad. De esta forma, se ha mostrado optimista y ha reivindicado que la candidatura que él encabeza genera esperanza para que haya un cambio de gobierno en Andalucía.

Aparte, el líder de IU ha subrayado que la militancia y la dirección de Podemos en Andalucía refrendó el acuerdo para volver a formar parte de esta candidatura unitaria.

A su vez, ha declinado de nuevo polemizar con el exlíder de Podemos tras declarar que "jamás" había escuchado por parte del PSOE y su candidata a estas elecciones, María Jesús Montero, dedicar tanto "cariño y amor" como le dirigían a Maíllo. "No sé dónde está la historia de amor", ha zanjado el líder de IU.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La conservadora Patricia Alonso, nueva directora del Museo Nacional de Antropología

Infobae

Sindicatos convocan huelga en el gestor del tráfico aéreo Saerco a partir del 17 de abril

Infobae

Piden 62 y 87 años de cárcel a padre e hijo por matar a un hombre en una reyerta de clanes

Infobae

Armengol y Torres aseguran en el juicio de las mascarillas que no dieron órdenes a favor de la empresa ligada a Aldama

Armengol y Torres aseguran en el juicio de las mascarillas que no dieron órdenes a favor de la empresa ligada a Aldama

El coste laboral de bajas comunes para supermercados y sus mutuas aumentó un 13 % en 2025

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“Cuando hablábamos de café, era café de Colombia, nada más”: el hijo de Ábalos defiende que nunca habló en clave con Koldo García

“Cuando hablábamos de café, era café de Colombia, nada más”: el hijo de Ábalos defiende que nunca habló en clave con Koldo García

Moreno aprovecha el fracaso de las negociaciones PP-Vox en Extremadura y Aragón para mantener su mayoría en Andalucía: “Tendrán que elegir entre estabilidad o meterse en un lío”

Armengol niega contactos con Ábalos y Koldo en la compra de mascarillas: “La presidenta de Baleares no realiza contrataciones”

Una mujer invierte 210.000 euros en la ampliación de su casa y el ayuntamiento le obliga a derribarla por falta de permisos

Un hospital público madrileño que da servicio a 264.000 pacientes quiere que un centro privado le haga los diagnósticos de las resonancias y TAC que realiza

ECONOMÍA

El Gobierno de Francia alerta de escasez de combustible en un 18% de las gasolineras del país

El Gobierno de Francia alerta de escasez de combustible en un 18% de las gasolineras del país

Lucía Menéndez, abogada: “Si tienes hijos, tu esposa no puede heredar todo aunque quieras”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Cada vez hay más puestos de trabajo en la construcción y los salarios están por encima de la media en España

Fuma cannabis en el trabajo, la empresa lo despide y exige una indemnización: “Es chocolate”

DEPORTES

El jugador que ganó casi 200 millones en el fútbol y decidió colgar las botas tras una experiencia cercana a la muerte: “Vi a mi hijo diciéndome: ‘¡Vuelve, papá!’”

El jugador que ganó casi 200 millones en el fútbol y decidió colgar las botas tras una experiencia cercana a la muerte: “Vi a mi hijo diciéndome: ‘¡Vuelve, papá!’”

El expiloto de Fórmula 1 Patrese carga contra Fernando Alonso: “Si eres un piloto profesional, conduces y te callas e intentas mejorar el proyecto”

Vinicius habla sobre su relación con Xabi Alonso: “No pude conectar con él, con Arbeloa he tenido una conexión especial”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El luchador Beneil Dariush habla sobre la clave para derrotar a Ilia Topuria: “Necesita que el combate sea lo más caótico e incómodo posible”