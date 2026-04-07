Maíllo evita el choque con Iglesias, pero reivindica que el acuerdo de Podemos e IU en Andalucía es "excelente"

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha evitado polemizar con el exvicepresidente Pablo Iglesias y ha defendido que el acuerdo de coalición entre Podemos, IU y Sumar para reeditar la coalición Por Andalucía a las elecciones del 17 de mayo es "excelente".

Así se ha expresado en declaraciones a 'Antena 3', recogidas por Europa Press, después de que Iglesias hiciera un análisis crítico de dicho acuerdo y asegurara que hay gente de Podemos "indignada" con un pacto de coaliicón que no es "muy generoso" con la formación morada.

Maíllo ha evitado el choque con el exlíder de Podemos al declarar simplemente que respeta todas las opiniones, pero ha defendido que su propuesta electoral se ponen "al servicio de un mandato popular" que demandaba unidad. De esta forma, se ha mostrado optimista y ha reivindicado que la candidatura que él encabeza genera esperanza para que haya un cambio de gobierno en Andalucía.

Aparte, el líder de IU ha subrayado que la militancia y la dirección de Podemos en Andalucía refrendó el acuerdo para volver a formar parte de esta candidatura unitaria.

A su vez, ha declinado de nuevo polemizar con el exlíder de Podemos tras declarar que "jamás" había escuchado por parte del PSOE y su candidata a estas elecciones, María Jesús Montero, dedicar tanto "cariño y amor" como le dirigían a Maíllo. "No sé dónde está la historia de amor", ha zanjado el líder de IU.