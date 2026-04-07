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Los obispos censuran que se blinde el aborto en la Constitución "en favor de la muerte"

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Madrid, 7 abr (EFE).- El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha afirmado este martes que la reforma aprobada por el Gobierno para blindar el aborto en la Constitución es un cambio "en favor de la muerte", con el que el Ejecutivo utiliza a las mujeres como "coartada ideológica".

En su cuenta de X, Argüello ha censurado el proyecto de lay de reforma del artículo 43 de la Carga Magna aprobado este martes en el Consejo de Ministros para blindar y garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública, y "reforzar la obligación de garantizar su ejercicio en condiciones sanitarias apropiadas en todo el territorio nacional".

El presidente de la Conferencia Episcopal Española ha opinado que el Gobierno podría haber blindado "el derecho a la vida y el apoyo a la mujer en la promoción de la maternidad en este invierno demográfico", en lugar de hacerlo con la interrupción voluntaria del embarazo.

"Pero no, el Gobierno prefiere blindarse, proponiendo un cambio constitucional en favor de la muerte, utilizando a las mujeres como coartada ideológica", ha criticado. EFE

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