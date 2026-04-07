Los embalses siguen en niveles de récord con un nuevo aumento hasta el 83,5 % de capacidad

Madrid, 31 mar (EFE).- La reserva hídrica ha aumentado durante la última semana hasta el 83,5 % de su capacidad con un total de 46,821 hectómetros cúbicos (hm³) y se mantiene en niveles de récord, según los datos facilitados este martes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).
Durante los últimos días, los embalses españoles suman un 0,2 % y 132 hm³ más de agua que la semana anterior y ello a pesar de que, según recuerda el MITECO, las precipitaciones han sido "muy escasas"; de hecho, la máxima se produjo en Bilbao con apenas 20,9 litros por metro cuadrado.
Hasta 13 de las 16 cuencas analizadas se encuentran por encima del 80 % de su capacidad, encabezadas por las de País Vasco (al 100 %), Cantábrico oriental (94,52 %), Guadalete-Barbate (90,7 %) y Cataluña (90 %).
Las que menos agua contienen poseen niveles muy superiores en comparación con años pasados: son la Mediterránea Andaluza (un 76,1 %), Júcar (67,8 %) y Segura (55 %).
Las cuencas que más han crecido a lo largo de la última semana han sido las de Miño-Sil (que aumentó un 2,1 %), Cantábrico oriental (1,3 %) y Cantábrico occidental (1%), mientras que otra media docena repitieron el mismo dato de la semana pasada: País Vasco; Tajo; Guadiana; Tinto, Odiel y Piedras; Guadalete-Barbate y Cataluña.
Sólo descendieron en su caudal las de Galicia Costa (un 0,3 % menos) y Mediterránea Andaluza (un 0,2 % menos).
Las cuencas acumulan actualmente 5.474 hectómetros cúbicos más que hace un año (41.347 hm³) y 12.616 más que la media de la reserva total embalsada de los últimos diez años (34.205 hm³).
El siguiente cuadro resume la capacidad total de cada embalse y la que tiene en la actualidad, con su porcentaje correspondiente.
CUENCA
CAPACIDAD
ACTUAL
EMBALSADA
Cantábrico Oriental
73
69
94,52 %
Cantábrico Occidental
490
425
86,7 %
Miño-Sil
1.822
2.672
88,2 %
Galicia Costa
684
609
89,0 %
Cuencas internas del País Vasco
21
21
100 %
Duero
7.602
6.612
87,0 %
Tajo
11.056
8.928
80,8 %
Guadiana
9.538
8.266
86,7 %
Tinto, Odiel y Piedras
229
205
89,5 %
Guadalete-Barbate
1.651
1.498
90,7 %
Guadalquivir
8.030
6.930
86,3 %
Mediterránea Andaluza
1.174
893
76,1 %
Segura
1.140
631
55,4 %
Júcar
2.846
1.929
67,8 %
Ebro
7.802
6.524
83,6 %
Cuencas internas de Cataluña
677
609
90,0 %
TOTAL
56.043
46.821
83,5 %
EFE
ppm/cc
(Infografía)