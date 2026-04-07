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Los embalses siguen en niveles de récord con un nuevo aumento hasta el 83,5 % de capacidad

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Madrid, 31 mar (EFE).- La reserva hídrica ha aumentado durante la última semana hasta el 83,5 % de su capacidad con un total de 46,821 hectómetros cúbicos (hm³) y se mantiene en niveles de récord, según los datos facilitados este martes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Durante los últimos días, los embalses españoles suman un 0,2 % y 132 hm³ más de agua que la semana anterior y ello a pesar de que, según recuerda el MITECO, las precipitaciones han sido "muy escasas"; de hecho, la máxima se produjo en Bilbao con apenas 20,9 litros por metro cuadrado.

Hasta 13 de las 16 cuencas analizadas se encuentran por encima del 80 % de su capacidad, encabezadas por las de País Vasco (al 100 %), Cantábrico oriental (94,52 %), Guadalete-Barbate (90,7 %) y Cataluña (90 %).

Las que menos agua contienen poseen niveles muy superiores en comparación con años pasados: son la Mediterránea Andaluza (un 76,1 %), Júcar (67,8 %) y Segura (55 %).

Las cuencas que más han crecido a lo largo de la última semana han sido las de Miño-Sil (que aumentó un 2,1 %), Cantábrico oriental (1,3 %) y Cantábrico occidental (1%), mientras que otra media docena repitieron el mismo dato de la semana pasada: País Vasco; Tajo; Guadiana; Tinto, Odiel y Piedras; Guadalete-Barbate y Cataluña.

Sólo descendieron en su caudal las de Galicia Costa (un 0,3 % menos) y Mediterránea Andaluza (un 0,2 % menos).

Las cuencas acumulan actualmente 5.474 hectómetros cúbicos más que hace un año (41.347 hm³) y 12.616 más que la media de la reserva total embalsada de los últimos diez años (34.205 hm³).

El siguiente cuadro resume la capacidad total de cada embalse y la que tiene en la actualidad, con su porcentaje correspondiente.

CUENCA

CAPACIDAD

ACTUAL

EMBALSADA

Cantábrico Oriental

73

69

94,52 %

Cantábrico Occidental

490

425

86,7 %

Miño-Sil

1.822

2.672

88,2 %

Galicia Costa

684

609

89,0 %

Cuencas internas del País Vasco

21

21

100 %

Duero

7.602

6.612

87,0 %

Tajo

11.056

8.928

80,8 %

Guadiana

9.538

8.266

86,7 %

Tinto, Odiel y Piedras

229

205

89,5 %

Guadalete-Barbate

1.651

1.498

90,7 %

Guadalquivir

8.030

6.930

86,3 %

Mediterránea Andaluza

1.174

893

76,1 %

Segura

1.140

631

55,4 %

Júcar

2.846

1.929

67,8 %

Ebro

7.802

6.524

83,6 %

Cuencas internas de Cataluña

677

609

90,0 %

TOTAL

56.043

46.821

83,5 %

EFE

ppm/cc

(Infografía)

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