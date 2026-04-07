Los cinco datos de las complicadas visitas del Espanyol al Barcelona

Barcelona, 7 abr (EFE).- El Espanyol visita al Barcelona este sábado a las 18:30 horas en el Camp Nou, un derbi cargado de componentes emocionales en el que los blanquiazules no acostumbran a salir bien parados en el plano estadístico, ya que su última victoria fue en la temporada 2008-09 (1-2).

El último triunfo del Espanyol fue en el curso 2008-09, contando todos los duelos de LaLiga y la Copa del Rey. Desde entonces, 17 años después, los futbolistas periquitos han firmado quince derrotas y un único empate en sus visitas al feudo azulgrana. El empate llegó en el curso 2022-23 (1-1).

El balance goleador en los derbis es claramente favorable a los azulgrana. El Barcelona, contra el Espanyol y en el estadio culé, ha marcado 45 goles y ha encajado cinco, entre todas las competiciones y desde su último triunfo. Mejorar en defensa es actualmente una asignatura pendiente del cuadro blanquiazul.

El Espanyol, desde su última victoria en el Camp Nou, ha estado once partidos sin ver puerta en sus visitas al estadio del Barcelona. En sus dos desplazamientos más recientes, los blanquiazules han superado la portería rival: 3-1 en la temporada 2024-25 y 1-1 en la campaña 2022-23.

Pese a la mala imagen global que presentan las estadísticas, la dinámica del Espanyol en los derbis contra el Barcelona en su estadio es ascendente. En sus últimas cuatro visitas, dos de las tres derrotas (2022-23 y 2021-22) han sido ajustadas (1-0) y ha sumado un empate (1-1, 2022-23). En la 2024-25, perdió 3-1.

Más allá del histórico entre el Barcelona y el Espanyol, los azulgrana son, en la actual temporada, el equipo más sólido de Primera División. El cuadro culé no ha perdido ni ha empatado en los 15 partidos que ha disputado en LaLiga en casa en el presente curso. Es también el que más golea (47) y el que menos encaja (8). EFE

dpb/fa/og