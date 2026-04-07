Los autores que optan al millón del primer Premio Aena reivindican el valor de las letras

Barcelona, 7 abr (EFE).- Los escritores finalistas del primer Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana, galardón con una dotación de un millón de euros que se dará a conocer mañana miércoles, han defendido la importancia de poner en valor tanto social como económicamente el pensamiento, las humanidades y la literatura.

Los españoles Enrique Vila-Matas ('Canon de cámara oscura') y Marcos Giralt Torrente ('Los ilusionistas'), el colombiano Héctor Abad Faciolince ('Ahora y en la hora'), la chilena Nona Fernández ('Marciano') y la argentina Samanta Schweblin ('El buen mal') han explicado en rueda de prensa sus impresiones ante la inminencia de un veredicto mañana por la noche en el Museu Marítim de Barcelona que podría cambiar sus vidas.

"En un mundo en el que las humanidades se desacreditan, donde no nos quieren pensando, cualquier iniciativa que eleve el trabajo cultural y el pensamiento debería ser bienvenida", ha opinado Nona Fernández, para quien lo más valioso que puede aportar una suma así de dinero es "la compra de tiempo para encerrarse a escribir".

Por su parte, Vila-Matas ha confesado "ni saber" cuánto dinero es un millón de euros, al tiempo que, como el resto, se ha mostrado feliz por poder formar parte de un nuevo premio que concederá, sobre todo, "visibilidad" y "nuevos lectores".

Schweblin ha dicho solo pensar en los 30.000 euros que todos recibirán como finalistas. "Lo otro, por suerte, ni me lo planteo", ha asegurado.

Abad Faciolince ha apuntado que no debería haber "polémica" por que un galardón de literatura llegue al millón de euros: "Si le dan premio a un tenista un premio similar o muy superior, pues nadie lo pone en duda. Pero no pasa igual con los escritores porque estamos hechos para criticarlo todo y, en realidad, está bien que así sea".

El autor de 'Ahora y la hora' ha asegurado que se prohíbe pensar en qué haría con el importe del premio y ha confesado que, cada vez que su mente cae en la tentación, "recuerda el cuento de 'la lechera'".

Dado que se trata de la primera edición de este galardón, que además es a obra publicada, la mayoría de los finalistas han reconocido que la noticia de su selección les pilló por "sorpresa" y con más preguntas que respuestas.

"No conocía el premio y no entendía nada. Me quedé en shock cuando me llamaron", ha reconocido Nona Fernández, la autora de 'Marciano'.

Vila-Matas, por su lado, ha reconocido que, al saberse finalista, anticipó que pasaría unos días "divertidos" en torno al premio. El autor de 'Canon de cámara oscura' ha confesado que le dio algo de miedo saber quiénes eran los otros autores finalistas, pero que también se "tranquilizó" al darse cuenta "del nivel y altura de los finalistas".

Han conformado el jurado Rosa Montero, Pilar Adón, Luis Alberto de Cuenca, Jorge Fernández Díaz, Leila Guerriero, José Carlos Llop y Élmer Mendoza.

El Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana, han recordado los organizadores, nace con vocación internacional y se dirige a la comunidad hispanohablante de más de 630 millones de personas.

Además, cuenta con la colaboración de la Fundación Gabo y la Cátedra Vargas Llosa, con el fin de promover la lectura y la escritura en los países donde ambas instituciones desarrollan su actividad. EFE

(foto) (vídeo)