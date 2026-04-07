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Los 10 titulares de la primera jornada del juicio a Ábalos, su asesor y Aldama

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Madrid, 7 abr (EFE).- El dinero que el hijo del exministro José Luis Ábalos le prestaba, los detalles de los trabajos donde su expareja habría sido enchufada y los sobres con dinero que recogió el hermano del asesor Koldo García de la sede del PSOE han centrado la primera sesión del juicio por irregularidades en contratos de mascarillas.

Un juicio que este martes ha arrancado en el Tribunal Supremo y en el que la imagen ha sido la de Ábalos y Koldo, escoltados por dos policías tras ser trasladados desde la prisión de Soto del Real (Madrid), cruzando palabras y sonrisas, y con un asesor especialmente incómodo, tomando apuntes, negando con la cabeza y comentando con sus abogados, durante la declaración de Jéssica Rodríguez, expareja de su jefe.

Exministro y exasesor están acusados junto al comisionista Víctor de Aldama de aprovecharse de los cargos de Ábalos en el Gobierno y en el PSOE, como secretario de Organización, para beneficiar al empresario a cambio de mordidas. La Fiscalía pide 24 años para Ábalos, 19 y medio para Koldo y 7 para Aldama.

Estos son los titulares del día:

El hijo mayor de Ábalos respalda a su padre

"No tengo dinero de nadie. No soy custodio de nadie". Con esta repetida frase, Víctor Ábalos ha tratado de disipar las dudas sobre el origen del patrimonio de su padre y, ante mensajes en los que Koldo decía al ministro que su hijo tenía dinero suyo "por cojones", ha asegurado que alguna vez le prestó dinero y llegó a pedir un préstamo de 20.000 euros, pero todo está documentado y nada es "opaco".

La expareja de Ábalos le implica en su contratación irregular

Jéssica Rodríguez ha señalado que el exministro "estaba al tanto de todo", en relación con si sabía que no iba a trabajar a Ineco ni a Tragsatec, empresas en las que cobró 43.978 euros entre 2019 y 2021 sin trabajar. Ella ni sabía la diferencia entre una y otra empresa ni sabía que eran públicas ni recuerda nada de su época en Tragsatec. Por cierto, dijo que Joseba era su jefe en Ineco y que este también trabajó en Tragsatec, aspectos que él ha negado en su declaración.

Los viajes de Joseba a República Dominicana por amor y por pitayas

Joseba García, investigado en la Audiencia Nacional, ha dicho que viajó a este país para conocer a su actual pareja y explorar una oportunidad de negocio de plantaciones de pitaya. Ya comprados los billetes, Aldama le pidió el favor de recoger un sobre en Punta Cana, pero nunca le dijo que era dinero y tampoco lo abrió, porque no es "chismoso", por lo que ha negado que viajara a recoger presuntos pagos del empresario dirigidos al exministro.

Y aparecen los sobres del PSOE

El hermano de Koldo ha revelado que fue dos veces a la sede del PSOE en la calle Ferraz a recoger un sobre con dinero que su hermano gestionaba para Ábalos, entonces secretario de Organización. Cuando llegó, informó en la entrada. "Entiendo que es dinero, porque ella (la persona que se los entregó) me lo decía. Yo no abro los sobres de nadie".

La jefa de Jéssica Rodríguez y la "sobrina" del ministro

La superior de Jéssica en Tragsatec ha declarado que un ex alto cargo de Adif, Ignacio Zaldívar, le dijo que esta era "sobrina" de Koldo García, aunque después le dijo que era del ministro. "Y ahí es la primera vez que empiezo a preocuparme. Si un mes después, Zaldívar me dice que Jéssica era sobrina del ministro o Jéssica tenía muchos tíos, o no entiendo nada", ha ironizado la testigo, que ha reiterado que cuando reportó que esta no fichaba, sus superiores la ordenaron que "la dejara en paz": "Olvídate de ella".

Un piso para la expareja del ministro pagado por un empresario

El empresario Luis Alberto Escolano, socio de Aldama, ha querido que el tribunal "tenga clarísimo" que fue él quien pagó durante dos años y medio el piso en Plaza de España, en Madrid, donde vivió Jéssica, porque se lo dijo el comisionista y no le pareció raro. Entonces no sabía que Jéssica era "la novia del ministro". Más tarde, dejó de pagar también por indicación de Aldama, aunque no preguntó porque no le gusta ser "cotilla".

Jéssica niega que fuera prostituta

Uno de los momentos más tensos ha ocurrido cuando la defensa de Ábalos ha preguntado a Jéssica, cuya imagen no se ha mostrado en la señal institucional para los medios con el fin de preservar su intimidad, si se dedicaba a la prostitución, a lo que ella tajante ha contestado: "No, soy dentista y estoy colegiada", y en 2019 cuando estaba estudiando y conocía al exministro era "azafata de imagen".

Los testimonios escritos de Francina Armengol y Ángel Víctor Torres

Eximidos de declarar presencialmente por razón de su cargo, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro Ángel Víctor Torres, enviaron sus informes, que han sido leídos este martes y en los que niegan haber dado o recibido órdenes para la compra de mascarillas a la empresa promovida por el comisionista Aldama.

El gusto de Koldo por el "café" de Colombia

Con vehemencia, el hijo del exministro ha negado hablar en "clave" con Koldo porque, cuando él le pedía "café", era porque quería que le trajese café de Colombia, donde trabajaba asesorando empresas: "Al señor Koldo le gusta mucho el café".

El Volkswagen Passat de Aldama que enfadó a Joseba

Joseba ha narrado un episodio que le sucedió con Aldama, con quien se reunió hasta ocho veces, en relación con la compra de un Volkswagen Passat que le "encantaba", pero que fue "la peor compra" de su vida, y que le acabó reclamando: "Joe, macho, con todo el dinero que tienes, 2.500 pavos no son nada, pero para mí es un dineral". EFE

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