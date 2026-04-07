Liberado el pesquero iraní secuestrado en Somalia tras la presión de la Operación Atalanta

Rota (Cádiz), 7 abr (EFE).- Los piratas que el pasado 24 de marzo secuestraron a un pesquero iraní a 400 millas nauticas (643 kilómetros) al este de Mogadiscio (Somalia), han abandonado el barco, tras la presión que ha ejercido sobre ellos la presencia de la fuerza naval europea de la Operación Atalanta.

La Operación Atalanta, cuyo cuartel general está ubicado en la Base Naval de Rota (Cádiz), ha confirmado este martes la liberación del pesquero 'Alwaseemi', de bandera iraní el pasado 5 de abril.

"El pesquero de bandera iraní fue finalmente abandonado por el grupo pirata en la costa noroeste de Somalia, tras ser presionado por los recursos de Atalanta", en una operación en la que se han priorizado "la seguridad de los rehenes" y que ha combinado maniobras de contención con recursos terrestres y aéreos de la fuerza naval europea, junto con una estrecha y coordinación con las fuerzas de la policía marítima somalí en tierra.

Tras la liberación, las fuerzas de Atalanta abordaron el barco pesquero para garantizar la seguridad y el estado de la tripulación, a la que ha proporcionado alimentos, agua y atención médica y recabaron pruebas e información sobre el incidente para presentarlas en el caso de que los piratas sean detenidos y enjuiciados.

El pasado 24 de marzo, la Operación Atalanta, una fuerza naval europea que desde 2008 está desplegada en el Océano Índico Occidental para proteger el tráfico marítimo de la piratería, entre otras misiones, fue informado del secuestro del "dhow" irani, una embarcación pesquera árabe de velas triangulares.

Por su forma de actuar, se sospechó que los piratas iban a usar el pesquero como buque nodriza, para adentrarse en alta mar e intentar piratear embarcaciones de mayor tamaño.

El Centro de Seguridad Marítima del Océano Índico (MSCIO) contactó con los buques que operaban en la zona para que evitaran transitar en un radio de 200 millas náuticas alrededor de la posición del "dhow" secuestrado y acercó a la zona a dos buques

Dos días después, uno de los buques de la Operación Atalanta localizó el "dhow" a 480 millas náuticas al sureste de Mogadiscio, mantuvo una posición de cobertura y envió sus medios aéreos para recabar información de la situación a bordo.

Desde el 30 de marzo, los buques Atalanta mantenía aislado al buque secuestrado. "Se ha frustrado cualquier posibilidad de piratear una embarcación de mayor tamaño", según ha informado la fuente en una nota de prensa.

"La colaboración con las fuerzas regionales e internacionales en la zona, incluyendo la Policía de Somalia, el Comando Conjunto de Operaciones Español, las Fuerzas Armadas de Seychelles e INTERPOL, ha sido clave para el seguimiento continuo del incidente", ha concluido. EFE

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