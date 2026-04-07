Espana agencias

Liberado el pesquero iraní secuestrado en Somalia tras la presión de la Operación Atalanta

Guardar

Rota (Cádiz), 7 abr (EFE).- Los piratas que el pasado 24 de marzo secuestraron a un pesquero iraní a 400 millas nauticas (643 kilómetros) al este de Mogadiscio (Somalia), han abandonado el barco, tras la presión que ha ejercido sobre ellos la presencia de la fuerza naval europea de la Operación Atalanta.

La Operación Atalanta, cuyo cuartel general está ubicado en la Base Naval de Rota (Cádiz), ha confirmado este martes la liberación del pesquero 'Alwaseemi', de bandera iraní el pasado 5 de abril.

"El pesquero de bandera iraní fue finalmente abandonado por el grupo pirata en la costa noroeste de Somalia, tras ser presionado por los recursos de Atalanta", en una operación en la que se han priorizado "la seguridad de los rehenes" y que ha combinado maniobras de contención con recursos terrestres y aéreos de la fuerza naval europea, junto con una estrecha y coordinación con las fuerzas de la policía marítima somalí en tierra.

Tras la liberación, las fuerzas de Atalanta abordaron el barco pesquero para garantizar la seguridad y el estado de la tripulación, a la que ha proporcionado alimentos, agua y atención médica y recabaron pruebas e información sobre el incidente para presentarlas en el caso de que los piratas sean detenidos y enjuiciados.

El pasado 24 de marzo, la Operación Atalanta, una fuerza naval europea que desde 2008 está desplegada en el Océano Índico Occidental para proteger el tráfico marítimo de la piratería, entre otras misiones, fue informado del secuestro del "dhow" irani, una embarcación pesquera árabe de velas triangulares.

Por su forma de actuar, se sospechó que los piratas iban a usar el pesquero como buque nodriza, para adentrarse en alta mar e intentar piratear embarcaciones de mayor tamaño.

El Centro de Seguridad Marítima del Océano Índico (MSCIO) contactó con los buques que operaban en la zona para que evitaran transitar en un radio de 200 millas náuticas alrededor de la posición del "dhow" secuestrado y acercó a la zona a dos buques

Dos días después, uno de los buques de la Operación Atalanta localizó el "dhow" a 480 millas náuticas al sureste de Mogadiscio, mantuvo una posición de cobertura y envió sus medios aéreos para recabar información de la situación a bordo.

Desde el 30 de marzo, los buques Atalanta mantenía aislado al buque secuestrado. "Se ha frustrado cualquier posibilidad de piratear una embarcación de mayor tamaño", según ha informado la fuente en una nota de prensa.

"La colaboración con las fuerzas regionales e internacionales en la zona, incluyendo la Policía de Somalia, el Comando Conjunto de Operaciones Español, las Fuerzas Armadas de Seychelles e INTERPOL, ha sido clave para el seguimiento continuo del incidente", ha concluido. EFE

(foto)

Últimas Noticias

La conservadora Patricia Alonso, nueva directora del Museo Nacional de Antropología

Infobae

Sindicatos convocan huelga en el gestor del tráfico aéreo Saerco a partir del 17 de abril

Infobae

Piden 62 y 87 años de cárcel a padre e hijo por matar a un hombre en una reyerta de clanes

Infobae

Armengol y Torres aseguran en el juicio de las mascarillas que no dieron órdenes a favor de la empresa ligada a Aldama

Armengol y Torres aseguran en el juicio de las mascarillas que no dieron órdenes a favor de la empresa ligada a Aldama

El coste laboral de bajas comunes para supermercados y sus mutuas aumentó un 13 % en 2025

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“Cuando hablábamos de café, era café de Colombia, nada más”: el hijo de Ábalos defiende que nunca habló en clave con Koldo García

“Cuando hablábamos de café, era café de Colombia, nada más”: el hijo de Ábalos defiende que nunca habló en clave con Koldo García

Moreno aprovecha el fracaso de las negociaciones PP-Vox en Extremadura y Aragón para mantener su mayoría en Andalucía: “Tendrán que elegir entre estabilidad o meterse en un lío”

Armengol niega contactos con Ábalos y Koldo en la compra de mascarillas: “La presidenta de Baleares no realiza contrataciones”

Una mujer invierte 210.000 euros en la ampliación de su casa y el ayuntamiento le obliga a derribarla por falta de permisos

Un hospital público madrileño que da servicio a 264.000 pacientes quiere que un centro privado le haga los diagnósticos de las resonancias y TAC que realiza

ECONOMÍA

El Gobierno de Francia alerta de escasez de combustible en un 18% de las gasolineras del país

El Gobierno de Francia alerta de escasez de combustible en un 18% de las gasolineras del país

Lucía Menéndez, abogada: “Si tienes hijos, tu esposa no puede heredar todo aunque quieras”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Cada vez hay más puestos de trabajo en la construcción y los salarios están por encima de la media en España

Fuma cannabis en el trabajo, la empresa lo despide y exige una indemnización: “Es chocolate”

DEPORTES

El jugador que ganó casi 200 millones en el fútbol y decidió colgar las botas tras una experiencia cercana a la muerte: “Vi a mi hijo diciéndome: ‘¡Vuelve, papá!’”

El jugador que ganó casi 200 millones en el fútbol y decidió colgar las botas tras una experiencia cercana a la muerte: “Vi a mi hijo diciéndome: ‘¡Vuelve, papá!’”

El expiloto de Fórmula 1 Patrese carga contra Fernando Alonso: “Si eres un piloto profesional, conduces y te callas e intentas mejorar el proyecto”

Vinicius habla sobre su relación con Xabi Alonso: “No pude conectar con él, con Arbeloa he tenido una conexión especial”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El luchador Beneil Dariush habla sobre la clave para derrotar a Ilia Topuria: “Necesita que el combate sea lo más caótico e incómodo posible”