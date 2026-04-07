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Las víctimas de Adamuz no sacan "nada en claro" de cita con Adif salvo necesaria inversión

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Madrid, 7 abr (EFE).- El presidente de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, Mario Samper, ha asegurado este martes que no han "sacado nada en claro" de su reunión con el presidente de Adif, Luis Pedro Marco, "salvo que España requiere de una profunda inversión y de modificaciones" en la red.

En declaraciones a los periodistas al término de la reunión, que ha durado 3 horas y 45 minutos, Samper se ha mostrado "algo decepcionado" porque el colectivo tenía muchas cuestiones que solventar y muchas de esas dudas, según ha indicado, no se han solucionado.

Samper ha explicado que ha trasladado al gestor de la infraestructura ferroviaria que debe "asumir algún tipo de responsabilidad", mientras ha afirmado que Adif asumirá "las responsabilidades que correspondan cuando se sepan las causas" porque sigue "expectante" ante cualquier resolución judicial.

Por su parte, Adif, consultado por EFE, ha explicado que no realizan ningún comentario del encuentro para ofrecer confidencialidad a las víctimas del accidente producido el pasado 18 de enero en el que fallecieron 46 personas.

El colectivo, que se reunirá este miércoles de manera telemática con la Agencia Europea del Ferrocarril y este jueves con responsables de Iryo, ha destacado que mantienen las dudas que tiene sobre "las pruebas que se trasladaron físicamente del lugar del accidente" o sobre la "falta de comunicación con el 112".

Samper ha destacado que Adif coincide en la "profunda inversión" que necesita el sistema ferroviario y en la urgencia de implementar sistemas de seguridad que eviten lo ocurrido en el futuro.

"Hay países como Francia que tienen algunos sistemas que permiten saber dónde están los trenes en cada momento", ha defendido Samper.

Ha señalado que no han pedido a Adif "nada en concreto", pero sí implementar más mecanismos de seguridad: "Yo creo que son conscientes de que el tren necesita una profunda remodelación", ha comentado.

Asimismo, ha avanzado que siguen adelante con la concentración que realizarán la semana que viene en el Congreso de los Diputados, donde también esperan trasladar a los grupos políticos un mensaje de colaboración, "y no de echarse la culpa a otro, ni de hacer caja electoral con nuestro padecimiento".

Por su parte, la reunión con Iryo buscará conocer si sus trenes también necesitan de medidas complementarias. EFE

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