LaLiga denuncia insultos al Barça, Sergio Herrera y cántico "Pucela, capital de Senegal"

Madrid, 7 abr (EFE).- LaLiga incluyó en su escrito semanal de denuncias al Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Comisión Antiviolencia insultos contra el Barcelona en el campo del Atlético de Madrid; contra el portero de Osasuna, Sergio Herrera, en el del Alavés y el cántico "Pucela, capital de Senegal" en el estadio de la Cultural y Deportiva Leonesa.

El escrito de LaLiga reflejó que en el Atlético de Madrid-Barcelona, de la jornada 30 de LaLiga EA Sports, en cuatro ocasiones se entonaron cánticos insultantes contra el Barcelona y también cuatro veces en el Getafe-Athletic Club hacia el Leganés, por parte de aficionados locales.

LaLiga reflejó, a su vez, que en el Alavés-Osasuna seguidores del club vitoriano cantaron dos veces al final del partido "Herrera, escoria, fuera de Vitoria", dirigido al portero visitante, y que en el Racing Club-Sporting de Gijón, de la jornada 33 de LaLiga Hypermotion, aficionados locales insultaron al entrenador del equipo asturiano y a sus aficionados.

Entre los otros incidentes denunciados por LaLiga, se incluye el cántico "Pucela, capital de Senegal", entonado por aficionados de la Cultural y Deportiva Leonesa en el partido contra el Valladolid, de la jornada 34 de LaLiga Hypermotion. EFE