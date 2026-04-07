La visita del papa a España tendrá un coste de al menos 15 millones de euros

Madrid, 7 abr (EFE).- La visita del papa León XIV a España del 6 al 12 de junio, en la que recorrerá Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, tendrá un coste de al menos 15 millones de euros.

Así lo ha confirmado Fernando Giménez Barriocanal, uno de los coordinadores nacionales del viaje del pontífice en una rueda de prensa en la que han presentado aspectos organizativos y financieros del mismo, además del logo y el lema de la visita de León XIV a España, que será 'Alzad la mirada'.

Giménez Barriocanal ha detallado que de ese cálculo inicial del coste de la visita de al menos 15 millones de euros ("mi sensación es que será más", ha opinado), tienen la "percepción" de que ya está cubierto el 50 % de ese presupuesto, si bien ha incidido en que hasta que no esté confirmada la agenda del viaje no se puede hacer la estimación total.

Asimismo, el coordinador nacional ha subrayado que el cálculo que hacen del impacto económico que tendrá la visita del pontífice será "en cualquier caso" superior a los 100 millones de euros. EFE

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