Espana agencias

La victoria de De Miñaur sobre Norrie cierra la tercera jornada de Montecarlo

Guardar

Redacción Deportes, 7 abr (EFE).- El triunfo del australiano Alex de Miñaur sobre el británico Cameron Norrie (7-6, 2-6, 6-2) en dieciseisavos cerró el martes en el Masters 1.000 de Montecarlo, primera gran cita de la temporada sobre tierra batida, en la que Carlos Alcaraz, Jannik Sinner y Alexander Bublik también esperan rival en octavos.

Al australiano, sexto del mundo, le tocó un debut muy complicado en el torneo a pesar de su condición de cabeza de serie. Norrie, 24 del mundo, había llegado a cuartos de Indian Wells esta temporada. El primer set se le atravesó a De Miñaur, aunque superó al británico en el 'tie break' (7-6). El segundo, en cambio, se lo llevó Norrie por la vía rápida (2-6). En el tercero, el cabeza de serie no dio pie a la sorpresa.

Alcaraz, número uno del 'ranking' ATP, venció en su debut, directamente en dieciseisavos de final por ser cabeza de serie, al argentino Sebastián Báez (6-1, 6-3) sin tener que sufrir demasiado. Tampoco tuvieron muchos problemas Sinner, para superar al francés Ugo Humbert (6-3, 6-0), ni Bublik, para pasar por encima de Gael Monfils (6-4, 6-4).

El español jugará en octavos contra el vencedor del duelo entre el argentino Tomás Etcheverry y el francés Terence Atmane; el italiano, contra quien se imponga entre el argentino Tomás Cerúndolo y el checo Tomas Machac; el kazajo, contra quien gane entre el checo Jiri Lehecka y el chileno Alejandro Tabilo; y De Miñaur, con el italiano Flavio Cobolli o el belga Alexander Blockx.

Además, se disputaron ocho encuentros de primera ronda. En el primero del día, el español Roberto Bautista abandonó contra el italiano Matteo Berrettini cuando perdía 4-0 en el primer set a causa de problemas en su zona cervical. El italiano se enfrentará a Daniil Medvedev, también exento de la primera ronda, en dieciseisavos.

El argentino Tomás Etcheverry, por su parte, se impuso al búlgaro Grigor Dimitrov. Necesitó tres sets (6-4, 2-6, 6-3), pero fue capaz de citarse en la siguiente ronda con el francés Terence Atmane, quien superó también este martes al estadounidense Ethan Quinn (6-1, 6-4). De este cruce saldrá el rival de Carlos Alcaraz en octavos de final.

Otro duelo de dieciseisavos de final quedó configurado entre el húngaro Fabian Marozsan y el polaco Hubert Hurkacz. Marozsan pasó por encima del bosnio Damir Dzumhur, número 81 del 'ranking' ATP (6-2, 6-1), mientras que Hurkacz necesitó tres sets para superar al italiano Luciano Darderi (7-6, 5-7, 6-1).

El que no sufrió fue el croata Marin Cilic, a quien el kazajo Alexander Shevchenko no puso en demasiados problemas (6-1, 6-3). Se verá las caras en dieciseisavos con el también cabeza de serie Felix Auger-Aliassime.

El último enfrentamiento que se concretó para la segunda ronda de este torneo de Montecarlo fue el cruce entre el francés Corentin Moutet y el noruego Casper Ruud. Ruud superó al australiano Alexei Popyrin en dos sets (6-3, 6-4), y Moutet hizo lo mismo con su compatriota Alexandre Muller, proveniente de las rondas clasificatorias (6-4, 6-1). EFE

Últimas Noticias

El UCAM, a por su primera final europea debiendo remontar seis puntos al PAOK

Infobae

Prisión provisional para el detenido el domingo por la muerte violenta de un hombre en Barcelona

Prisión provisional para el detenido el domingo por la muerte violenta de un hombre en Barcelona

El Jairis visita al Joventut con ánimo de revancha por su derrota en la primera vuelta

Infobae

Rahm rebaja la tensión en el conflicto con el DP World Tour antes del Masters

Infobae

Detienen a un médico en Las Palmas por volver a agredir a mujeres en su consulta de Telde

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Jessica Rodríguez reconoce que cobraba sin trabajar en Ineco y Tragsatec y su supervisora asegura que le pidieron que “la dejase en paz” por no fichar sus jornadas

Jessica Rodríguez reconoce que cobraba sin trabajar en Ineco y Tragsatec y su supervisora asegura que le pidieron que “la dejase en paz” por no fichar sus jornadas

Jessica Rodríguez asegura que Ábalos le pagaba el alquiler, el móvil o la universidad tras la ruptura porque “se sentía en deuda” por no divorciarse: “Incumplió sus promesas”

El hermano de Koldo asegura que recogió dos sobres con dinero en metálico de la sede del PSOE: “Vi como cerraban el sobre con los billetes”

La Moncloa ha gastado 1,4 millones de euros en electricidad y 320.000 en agua durante 2025

El buque ‘Furor’ de la Armada simula un abordaje y realiza maniobras con Portugal en el golfo de Guinea

ECONOMÍA

Esto dice la ley sobre quitar los muebles del casero en un piso del alquiler

Esto dice la ley sobre quitar los muebles del casero en un piso del alquiler

Así es como puedes desgravarte hasta 440 euros en la declaración de la Renta de 2026 si alquilas viviendas en las Islas Baleares

El efecto dominó de la economía verde en Europa: dejar de comprar combustibles fósiles a otros países creará 118.000 empleos al año en España

El Ayuntamiento de Madrid termina 164 pisos de alquiler asequible: se sortean antes del verano y costarán entre 300 y 600 €

Miles de agricultores españoles se quedan sin las ayudas al fertilizante por no saber utilizar internet

DEPORTES

Real Madrid - Bayern, en directo: sigue el partido de cuartos de final de Champions en vivo

Real Madrid - Bayern, en directo: sigue el partido de cuartos de final de Champions en vivo

A qué hora y dónde ver el partido de cuartos de final de la Champions entre el Real Madrid y el Bayern

La FIFA abre expediente a España por los cánticos racistas durante el partido amistoso ante Egipto

Vinicius, Mbappé o Bellingham: hasta 6 jugadores del Real Madrid podrían perderse la vuelta de Champions ante el Bayern si reciben amarilla

El seleccionador de fútbol de Rumanía sufre un infarto y se entera cuatro días después de que la Federación había decidido poner fin a su contrato