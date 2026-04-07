La oposición acusa al Govern catalán de condicionar las bajas a "criterios económicos"

Barcelona, 7 abr (EFE).- Los grupos parlamentarios de la oposición en Cataluña han cargado este martes contra el Govern de Salvador Illa por "condicionar" las bajas laborales a "criterios económicos".

El pasado mes de febrero el presidente catalán, Salvador Illa, rebatió las críticas de ERC, Comuns y la CUP por los incentivos económicos a los centros de salud para que eviten bajas laborales sin diagnóstico y dijo públicamente que "las bajas médicas se seguirán dando única y exclusivamente por criterios médicos".

No obstante, portavoces de distintos grupos parlamentarios se han hecho eco de las protestas de profesionales sanitarios por los incentivos para acortar las bajas laborales.

El portavoz de JxCat en el Parlamento de Cataluña, Salvador Vergés, ha denunciado que condicionar parte de los fondos públicos de los Centros de Atención Primaria (CAP) a que eviten bajas sin diagnóstico supone "pervertir el sistema".

Según Vergés, la solución sería conseguir que "funcione el sistema sanitario" y se reduzcan las listas de espera, porque así "las bajas laborales serán más cortas".

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, ha coincidido en considerar una "mala praxis" el hecho de "incentivar" que los médicos den altas a los trabajadores "antes de hora".

Capella ha advertido al Govern de que "no puede hacer lo que está haciendo", aunque ha evitado señalar qué consecuencias puede tener esta actitud, porque se ha mostrado convencida de que el ejecutivo catalán dará marcha atrás: "Si no rectifican, ya diremos lo que tenemos que decir".

Quien sí ha lanzado una advertencia explícita ha sido el portavoz de Comuns en el Parlament, David Cid, que ha asegurado que el voto de su grupo a los presupuestos de la Generalitat para 2026 dependerá de que el Govern no condicione las bajas a "criterios económicos".

El portavoz parlamentario del PP de Cataluña, Juan Fernández, ha apostado por "mejorar las condiciones" laborales de los médicos y los profesores, que a su juicio se ven "maltratados" por la Generalitat.

A su vez, el portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha expresado su "confianza" tanto en los trabajadores que piden una baja como en los médicos que pueden concederla y ha subrayado que corresponde a las administraciones detectar si en algún caso hay "fraude".

Por su parte, la diputada de la CUP Laure Vega ha acusado a Illa de "mentir" al asegurar que las bajas laborales se seguirán concediendo solo en base a criterios médicos.

Frente a las críticas de la oposición, la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha asegurado que el criterio con el que los sanitarios dan las bajas sigue siendo "médico".

En rueda de prensa tras la reunión semanal del Govern, Paneque ha subrayado que el criterio clínico es la "única guía" que se aplica, por lo que cree que no es necesario que el ejecutivo catalán dé ninguna orden específica en ese sentido.

Paneque ha reiterado que los incentivos económicos buscan mejorar la gestión de las bajas y evitar "demoras", aunque ha explicado que la consellera de Salud, Olga Pané, escuchará las "reflexiones" de la oposición. EFE