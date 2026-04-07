Espana agencias

La oposición acusa al Govern catalán de condicionar las bajas a "criterios económicos"

Guardar

Barcelona, 7 abr (EFE).- Los grupos parlamentarios de la oposición en Cataluña han cargado este martes contra el Govern de Salvador Illa por "condicionar" las bajas laborales a "criterios económicos".

El pasado mes de febrero el presidente catalán, Salvador Illa, rebatió las críticas de ERC, Comuns y la CUP por los incentivos económicos a los centros de salud para que eviten bajas laborales sin diagnóstico y dijo públicamente que "las bajas médicas se seguirán dando única y exclusivamente por criterios médicos".

No obstante, portavoces de distintos grupos parlamentarios se han hecho eco de las protestas de profesionales sanitarios por los incentivos para acortar las bajas laborales.

El portavoz de JxCat en el Parlamento de Cataluña, Salvador Vergés, ha denunciado que condicionar parte de los fondos públicos de los Centros de Atención Primaria (CAP) a que eviten bajas sin diagnóstico supone "pervertir el sistema".

Según Vergés, la solución sería conseguir que "funcione el sistema sanitario" y se reduzcan las listas de espera, porque así "las bajas laborales serán más cortas".

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, ha coincidido en considerar una "mala praxis" el hecho de "incentivar" que los médicos den altas a los trabajadores "antes de hora".

Capella ha advertido al Govern de que "no puede hacer lo que está haciendo", aunque ha evitado señalar qué consecuencias puede tener esta actitud, porque se ha mostrado convencida de que el ejecutivo catalán dará marcha atrás: "Si no rectifican, ya diremos lo que tenemos que decir".

Quien sí ha lanzado una advertencia explícita ha sido el portavoz de Comuns en el Parlament, David Cid, que ha asegurado que el voto de su grupo a los presupuestos de la Generalitat para 2026 dependerá de que el Govern no condicione las bajas a "criterios económicos".

El portavoz parlamentario del PP de Cataluña, Juan Fernández, ha apostado por "mejorar las condiciones" laborales de los médicos y los profesores, que a su juicio se ven "maltratados" por la Generalitat.

A su vez, el portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha expresado su "confianza" tanto en los trabajadores que piden una baja como en los médicos que pueden concederla y ha subrayado que corresponde a las administraciones detectar si en algún caso hay "fraude".

Por su parte, la diputada de la CUP Laure Vega ha acusado a Illa de "mentir" al asegurar que las bajas laborales se seguirán concediendo solo en base a criterios médicos.

Frente a las críticas de la oposición, la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha asegurado que el criterio con el que los sanitarios dan las bajas sigue siendo "médico".

En rueda de prensa tras la reunión semanal del Govern, Paneque ha subrayado que el criterio clínico es la "única guía" que se aplica, por lo que cree que no es necesario que el ejecutivo catalán dé ninguna orden específica en ese sentido.

Paneque ha reiterado que los incentivos económicos buscan mejorar la gestión de las bajas y evitar "demoras", aunque ha explicado que  la consellera de Salud, Olga Pané, escuchará las "reflexiones" de la oposición. EFE

Últimas Noticias

Un acusado del pique mortal de los túneles de la M-30 se arrepiente de su imprudencia

Infobae

Rechazada demanda de LaLiga para declarar huelga ilegal paros jugadores por partido Miami

Infobae

Detienen de nuevo al médico arrestado en febrero en Gran Canaria por agredir sexualmente a diez pacientes

Detienen de nuevo al médico arrestado en febrero en Gran Canaria por agredir sexualmente a diez pacientes

Iglesias ve ganas de una candidatura Rufián-Montero y pregunta si IU daría escaño a Podemos si queda fuera el 17M

Iglesias ve ganas de una candidatura Rufián-Montero y pregunta si IU daría escaño a Podemos si queda fuera el 17M

El abogado de Sánchez lamenta que la jueza de la piñata parece que investiga a la víctima

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Moncloa ha gastado 1,4 millones de euros en electricidad y 320.000 en agua durante 2025

La Moncloa ha gastado 1,4 millones de euros en electricidad y 320.000 en agua durante 2025

El buque ‘Furor’ de la Armada simula un abordaje y realiza maniobras con Portugal en el golfo de Guinea

El viaje del papa León XIV a España costará al menos 15 millones de euros y tendrá un impacto de 100: el lema de la visita será ‘Alzad la mirada’

“Cuando hablábamos de café, era café de Colombia, nada más”: el hijo de Ábalos defiende que nunca habló en clave con Koldo García

Moreno aprovecha el fracaso de las negociaciones PP-Vox en Extremadura y Aragón para mantener su mayoría en Andalucía: “Tendrán que elegir entre estabilidad o meterse en un lío”

ECONOMÍA

Cómo declarar acciones y fondos de inversión en la declaración de la Renta 2026

Cómo declarar acciones y fondos de inversión en la declaración de la Renta 2026

Aena y Exolum aseguran que no hay problemas de suministro de combustible en los aeropuertos españoles

Cómo influye la ‘mili’ en las pensiones y en la jubilación: cuándo suma, cuándo no y por qué puede cambiar el retiro

Todos los gastos del hogar que puedes desgravarte en la declaración de la Renta 2026

Los supermercados, molestos por la cantidad de absentismo y bajas médicas de la Generación Z: “Todos intuimos que puede haber un porcentaje de fraude”

DEPORTES

Las palabras de Carlos Alcaraz tras su victoria en Montecarlo: “Si soy honesto, voy a perder el número uno del mundo. Defiendo muchos puntos”

Las palabras de Carlos Alcaraz tras su victoria en Montecarlo: “Si soy honesto, voy a perder el número uno del mundo. Defiendo muchos puntos”

Alcaraz aplasta a Sebastián Báez en su debut en Montecarlo y en la temporada de tierra batida

El jugador que ganó casi 200 millones en el fútbol y decidió colgar las botas tras una experiencia cercana a la muerte: “Vi a mi hijo diciéndome: ‘¡Vuelve, papá!’”

El expiloto de Fórmula 1 Patrese carga contra Fernando Alonso: “Si eres un piloto profesional, conduces y te callas e intentas mejorar el proyecto”

Vinicius habla sobre su relación con Xabi Alonso: “No pude conectar con él, con Arbeloa he tenido una conexión especial”