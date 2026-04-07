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La Guardia Civil investiga la muerte violencia de un hombre en Tirgo (La Rioja)

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Logroño, 7 abr (EFE).- La Guardia Civil investiga la muerte violenta de un hombre ocurrida este martes en el municipio riojano de Tirgo, al parecer, por heridas de arma blanca, han confirmado a EFE fuentes cercanas a la investigación.

El suceso, sobre el que se ha decretado el secreto de sumario, ha ocurrido hacia las 17:30 horas. Agentes de la Guardia Civil han encontrado a la víctima en una de las calles principales de Tirgo.

Los agentes de la unidad de Seguridad Ciudadana han intentado reanimar al hombre pero este ha fallecido, según ha señalado a los periodistas el portavoz de la Guardia Civil en La Rioja, Miguel Ángel Sáez, quien ha añadido que se investigan las causas de lo ocurrido y, que por ahora, no se ha producido ninguna detención.

El equipo de Criminalística y la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil están recopilando datos y tomando declaración a personas que han podido presenciar o ver algo de lo ocurrido.

Hasta Tirgo, un municipio con unos 170 habitantes y a unos 52 kilómetros de Logroño, se han traslado también la autoridad judicial y miembros del Servicio Riojano de Salud. EFE

(Foto)

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