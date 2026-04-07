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La conservadora Patricia Alonso, nueva directora del Museo Nacional de Antropología

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Madrid, 7 abr (EFE).- El Ministerio de Cultura ha publicado este martes la designación de la documentalista y conservadora de museos Patricia Alonso como nueva directora del Museo Nacional de Antropología, situado en Madrid.

Licenciada en Historia con especialidad en Historia de América y licenciada en Documentación por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Patricia Alonso (Madrid, 1976) ingresó en el Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos en el año 2008.

Desde entonces ha desarrollado su actividad en instituciones como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía o el Museo Nacional de Arte Romano, detalla el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Desde 2010 desempeñaba el puesto de conservadora en el Museo Nacional de Antropología, como responsable de las colecciones de América y Oceanía, así como de la gestión documental de la colección y de las cartas de compromiso y posicionamiento ético del museo.

Además, ha coordinado y es integrante del comité de personas expertas que han asesorado el programa de renovación del proyecto museográfico del museo, presentado en noviembre de 2025.

A lo largo de los años, Alonso ha comisariado exposiciones, desarrollado proyectos de colaboración con comunidades de Chile y Brasil, y publicado artículos como ‘Pensando en la nueva exposición permanente del Museo Nacional de Antropología. Repensando el MNA’.

El Museo Nacional de Antropología, situado en el número 68 de la calle de Alfonso XII, fue el primer museo dedicado a esta ciencia que se creó en España.

Su fundación se debió a la iniciativa personal del médico segoviano Pedro González Velasco, y fue inaugurado en 1875 por el rey Alfonso XII como Museo Anatómico o Antropológico. EFE

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