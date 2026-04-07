La Audiencia confirma que no se procesará por agresión sexual al exconselleiro de Rueda

A Coruña, 7 abr (EFE).- La Sección Primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha confirmado que no se procesará por agresión sexual al exconselleiro de Mar Alfonso Villares por falta de indicios.

El Juzgado de instrucción número 2 de Ferrol había determinado que no había lugar al procesamiento de Villares y dio por concluido el sumario.

Villares dimitió en junio de 2025 al estar investigado como supuesto autor de la violación de una presentadora en una supuesta sumisión química.

Ahora la Audiencia Provincial de A Coruña ha confirmado, según se ha conocido este martes, el auto del juzgado ferrolano y ha rechazado la solicitud de la acusación particular de devolver la causa al órgano instructor con la finalidad de que recibiese declaración a dos personas, la conductora y la ayudante de la ambulancia que atendieron a la víctima.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia explica este martes que en esta nueva resolución judicial los magistrados subrayan que la investigación ya practicada “ha sido amplia y minuciosa” y que, en base a ella, la jueza instructora “no ha apreciado indicios bastantes para procesar”, criterio compartido por el Ministerio Fiscal.

"De lo actuado se desprende que se han practicado todas las diligencias pertinentes para el esclarecimiento de los hechos investigados, por lo que es procedente confirmar el auto de conclusión de sumario", relata la Audiencia.

Para los jueces, la controversia "no se sitúa en este caso en la necesidad de completar una investigación insuficientemente desarrollada, sino en la pretensión de obtener una nueva valoración incriminatoria de las actuaciones para alcanzar un resultado procesal que no ha sido considerado procedente ni por la instructora, tras una investigación detallada, ni por el Ministerio Fiscal".

Consideran que la nueva prueba -esas dos testificales- presentan "un carácter claramente periférico y prospectivo respecto del núcleo fáctico investigado".

Agrega que el hecho de pretender que ambos "puedan erigirse en testigos directos aptos para establecer, conforme a su mera percepción y experiencia práctica, si la sintomatología que presentaba la denunciante resultaba compatible con un cuadro de sumisión química, carece de solidez lógica y procesal".

"No solo se trata de personas manifiestamente ajenas al núcleo del hecho investigado y desprovistas de cualificación pericial para efectuar una inferencia diagnóstica de esa naturaleza, sino que, además, tal hipótesis ya ha quedado contradicha por declaraciones testificales de médicos especialistas y por el resultado de análisis, exploraciones y pruebas clínicas exhaustivamente practicadas", prosigue.

Por todos estos motivos, la Audiencia Provincial de A Coruña concluye que "postular ahora tales declaraciones como vía apta para sustentar un procesamiento no pasa de ser una conjetura carente de base objetiva".

El auto no es firme, pues contra él cabe la presentación de recurso de súplica. EFE