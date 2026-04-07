Jenni Hermoso da nombre al nuevo estadio de fútbol de Ciempozuelos

Móstoles (Madrid), 7 abr (EFE).- La localidad madrileña de Ciempozuelos estrenará el próximo 12 de abril su renovado estadio municipal de fútbol, que volverá a abrir sus puertas tras una década cerrado y lo hará rebautizado con el nombre de la jugadora internacional española Jenni Hermoso, que actualmente milita en los Tigres UANL de la liga mexicana.

Así lo anunció este martes la alcaldesa de Ciempozuelos, Raquel Jimeno (PSOE), quien recalcó que el Ayuntamiento ha destinado más de 500.000 euros a la rehabilitación del estadio.

El Consistorio considera fundamental dotar al estadio de "un nombre que represente valores de esfuerzo, superación y compromiso social", poniendo además el foco "en la histórica falta de visibilidad del deporte femenino, una desigualdad que debe ser corregida desde las instituciones públicas".

La elección de Jennifer Hermoso, añade, responde "a su destacada trayectoria deportiva y a su papel como referente del fútbol femenino español". EFE

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