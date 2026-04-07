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Javi López: "Que nadie dude de que el Oviedo va a seguir luchando por salvarse"

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Oviedo, 7 abr (EFE).- El defensa del Real Oviedo Javi López dijo este martes, tras el triunfo de los azules ante el Sevilla, que "nadie puede dudar de que el Oviedo va a seguir luchando por salvarse".

"Cada victoria es un mundo para nosotros y hay que aprovecharlas para coger confianza de cara al siguiente partido. En Vigo es el momento de dar ese paso hacia adelante para luchar de verdad por la permanencia", explicó en la sala de prensa de El Requexón sobre el quinto triunfo del curso de los azules.

El Oviedo, colista de Primera División, está a siete puntos de la permanencia con ocho jornadas por disputarse, y este domingo (Balaídos, 18:30 horas) visita a un Celta que, aunque "se está jugando la Champions", los azules se están jugando "la vida", dijo el defensa canario.

"El Celta es un equipo que para los laterales es complicado, ya que se dan situaciones en la que no puedes fijar la marca del extremo y hay que estar muy atento. Nos queda esta semana para trabajarlo bien", analizó Javi López al ser preguntado por el estilo de juego del equipo de Claudio Giráldez.

Indiscutible para Guillermo Almada en los últimos dos meses y medio, Javi López sumó ante el Sevilla su décima titularidad consecutiva y el futbolista, cedido por la Real Sociedad, afirmó que está "aprovechando las oportunidades del míster".

El Real Oviedo regresó esta mañana a los entrenamientos con una sesión en la que sobre todo trabajaron los suplentes y no convocados frente al Sevilla, y tendrá miércoles, jueves, viernes y sábado para preparar el encuentro del domingo en Vigo. EFE

pfg/gv/og

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