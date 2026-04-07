Isa Rivero defenderá en Valladolid el título de campeona mundial de peso átomo

Valladolid, 7 abr (EFE).- La boxeadora Isabel Rivero defenderá el título de Campeona Mundial de peso átomo en Valladolid, el próximo 17 de mayo, en la Cúpula del Milenio, ante la tailandesa Watcharaporn Namphon, según ha confirmado este martes, en nota de prensa, el club Face Off Boxing, organizador del evento.

La púgil vallisoletana (12-3-1, 1 KO), pionera del boxeo femenino en Castilla y León, y también en el ámbito nacional junto a María Jesús Rosa y Joana Pastrana, hizo historia al convertirse en la primera mujer en conquistar el Mundial Absoluto de boxeo en peso átomo en su comunidad.

Un título que llegó después de conquistar dos veces el Título Europeo de su categoría, y de disputar un Mundial Absoluto de peso mínimo en Sindelfingen, con la actual doble campeona Mundial, Sarah Bormann, como contrincante.

Con un palmarés que también incluye dos títulos Iberoamericanos y el Campeonato WBC Mediterráneo, Rivero se ha consolidado como una de las figuras más destacadas del boxeo internacional.

En este caso, tendrá como rival a la tailandesa Watcharaporn Namphon, que cuenta con un imponente récord de 14 victorias (de las cuales 8 han sido por KO) y una sola derrota (14-1-0, 1 KO).

Se trata de la actual campeona nacional del peso átomo, y ranqueada en el top de tres organismos internacionales (WBA, IBF y WBO), lo que deja claro su alto nivel, y su experiencia en grandes competiciones internacionales.

El título se pondrá en liza el 17 de mayo, en diez asaltos, pero, previamente, se llevarán a cabo varios combates amateur, y otro profesional, que servirán como aperitivo a ese Mundial Absoluto de peso átomo, que Isa Rivero tratará de revalidar, peleando de nuevo ante su afición. EFE

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