Infografías del martes 7 de abril

BALONCESTO ESTADOS UNIDOS: MICHIGAN-UCONN - El pívot español Aday Mara fue elegido este lunes en el quinteto ideal del 'March Madness' tras proclamarse campeón de la NCAA con los Michigan Wolverines, que derrotaron a los UConn Huskies por 69-63 en la final.

FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES - Previa del partido Barcelona-Atlético de Madrid, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

MISIÓN ARTEMIS - EL récord de los astronautas de Artemis II al alcanzar este lunes la distancia más alejada de la Tierra, 406.771 kilómetros, se une a otros logrados desde que en 1957 la perra Laika fuera el primer ser vivo en orbitar la Tierra.

RESERVA AGUA - El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico actualiza como cada martes los datos correspondientes a la reserva hídrica en los embalses españoles, que en los últimos meses se ha mantenido en niveles de récord histórico.

CRISIS VIVIENDA - Eurostat, la agencia de estadísticas de la Unión Europea (UE), da a conocer este martes la evolución de los precios de la vivienda entre los Veintisiete durante el cuarto trimestre de 2025 después de que en el tercero en el caso de España se encareciese un 12,8 % interanual, más del doble que la media europea.

IRÁN GUERRA MERCADOS - Evolución del precio del barril de petróleo brent y west texas intermediate (WTI).

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