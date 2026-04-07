Espana agencias

Infografías del martes 7 de abril

Guardar

BALONCESTO ESTADOS UNIDOS: MICHIGAN-UCONN - El pívot español Aday Mara fue elegido este lunes en el quinteto ideal del 'March Madness' tras proclamarse campeón de la NCAA con los Michigan Wolverines, que derrotaron a los UConn Huskies por 69-63 en la final.

FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES - Previa del partido Barcelona-Atlético de Madrid, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

MISIÓN ARTEMIS - EL récord de los astronautas de Artemis II al alcanzar este lunes la distancia más alejada de la Tierra, 406.771 kilómetros, se une a otros logrados desde que en 1957 la perra Laika fuera el primer ser vivo en orbitar la Tierra.

RESERVA AGUA - El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico actualiza como cada martes los datos correspondientes a la reserva hídrica en los embalses españoles, que en los últimos meses se ha mantenido en niveles de récord histórico.

CRISIS VIVIENDA - Eurostat, la agencia de estadísticas de la Unión Europea (UE), da a conocer este martes la evolución de los precios de la vivienda entre los Veintisiete durante el cuarto trimestre de 2025 después de que en el tercero en el caso de España se encareciese un 12,8 % interanual, más del doble que la media europea.

IRÁN GUERRA MERCADOS - Evolución del precio del barril de petróleo brent y west texas intermediate (WTI).

jlo/bal

Disponibles en http://www.efeservicios.com/

Dirección de Contenidos Digitales - Agencia EFE - clientes@efe.com

Últimas Noticias

Cambia el tiempo por una borrasca: Tormentas, lluvia y viento en el oeste peninsular

Infobae

La visita del papa a España tendrá un coste de al menos 15 millones de euros

Infobae

Jorge Blass asegura que la magia se está haciendo un hueco entre las artes escénicas

Infobae

El Gobierno vasco, a la espera de respuesta a su petición sobre el traslado del 'Guernica'

Infobae

Juanma Moreno cree que su mayoría absoluta el 17M puede depender de 15.000 votos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El buque ‘Furor’ de la Armada simula un abordaje y realiza maniobras con Portugal en el golfo de Guinea

El buque ‘Furor’ de la Armada simula un abordaje y realiza maniobras con Portugal en el golfo de Guinea

El viaje del papa León XIV a España costará al menos 15 millones de euros y tendrá un impacto de 100: el lema de la visita será ‘Alzad la mirada’

“Cuando hablábamos de café, era café de Colombia, nada más”: el hijo de Ábalos defiende que nunca habló en clave con Koldo García

Moreno aprovecha el fracaso de las negociaciones PP-Vox en Extremadura y Aragón para mantener su mayoría en Andalucía: “Tendrán que elegir entre estabilidad o meterse en un lío”

Armengol niega contactos con Ábalos y Koldo en la compra de mascarillas: “La presidenta de Baleares no realiza contrataciones”

ECONOMÍA

Francia endurece el control sobre las bajas laborales para frenar el aumento del gasto

Francia endurece el control sobre las bajas laborales para frenar el aumento del gasto

El Gobierno de Francia alerta de escasez de combustible en un 18% de las gasolineras del país

Lucía Menéndez, abogada: “Si tienes hijos, tu esposa no puede heredar todo aunque quieras”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Cada vez hay más puestos de trabajo en la construcción y los salarios están por encima de la media en España

DEPORTES

El jugador que ganó casi 200 millones en el fútbol y decidió colgar las botas tras una experiencia cercana a la muerte: “Vi a mi hijo diciéndome: ‘¡Vuelve, papá!’”

El jugador que ganó casi 200 millones en el fútbol y decidió colgar las botas tras una experiencia cercana a la muerte: “Vi a mi hijo diciéndome: ‘¡Vuelve, papá!’”

El expiloto de Fórmula 1 Patrese carga contra Fernando Alonso: “Si eres un piloto profesional, conduces y te callas e intentas mejorar el proyecto”

Vinicius habla sobre su relación con Xabi Alonso: “No pude conectar con él, con Arbeloa he tenido una conexión especial”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El luchador Beneil Dariush habla sobre la clave para derrotar a Ilia Topuria: “Necesita que el combate sea lo más caótico e incómodo posible”